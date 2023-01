Brian Van Hinthum

Donderdag 5 januari 2023 14:21 - Laatste update: 14:45

Nyck de Vries is volgend jaar na een lange weg eindelijk actief in de Formule 1, nadat hij meerdere jaren in andere klassen actief was. De Nederlandse coureur merkt nu goed wat er allemaal bij komt kijken en heeft om die reden bijvoorbeeld een manager in de armen genomen. Ook merkt hij dat mensen ineens veel van hem willen.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Mensen om zich heen

Zijn aanstaande rol in de Formule 1 betekent ook dat hij alles niet meer alleen kon doen, nadat hij altijd zonder manager werkte. "Nu komt er zoveel bij kijken. Ik heb mensen om mij heen nodig die ik vertrouw en waarop ik kan bouwen. Guillaume [Le Goff, De Vries zijn nieuwe manager, red.] ken ik bijvoorbeeld ook al meer dan tien jaar. Mijn zusje gaat zich bezighouden met merchandise, de webshop en dat soort zaken. En op de achtergrond regelt mijn vader ook veel dingen voor mij. Zeker na die race in Monza kwamen er opeens allerlei mensen op mijn pad die iets van mij wilden. Daar moet ik me wel voor afschermen", vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Schaamteloos

Dat laatste zorgde met name voor opgetrokken wenkbrauwen bij de Friese coureur. "Het is bijzonder hoe schaamteloos sommige mensen zijn. Types waarvan je al heel lang niets meer hebt gehoord of die niet bepaald mijn grootste supporter zijn geweest en die dan weer contact opnemen. Ik ben er ook niet mee bezig hoe ik door de buitenwacht word gezien. Dit wordt mijn eerste jaar in de Formule 1. Ik zou graag respect willen afdwingen door middel van mijn prestaties en niet door wat ik op televisie zeg. Ik blijf dezelfde jongen als voorheen, wat dat betreft verandert er niets", besluit hij.

