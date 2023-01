Verstappen wil zich bij grootheden voegen, Mercedes terug aan de top? | Wat te verwachten F1 2023

Redactie

Vrijdag 6 januari 2023 10:44 - Laatste update: 11:16

De Formule 1 verkeert nog altijd in een diepe winterslaap, maar de start van een nieuw jaar in de koningsklasse kruipt langzaam maar zeker dichterbij. GPFans zet daarom op een rijtje wat er allemaal verwacht mag worden van het 2023-seizoen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 gaat op vrijdag 3 maart van start in Bahrein, waar twee dagen later de eerste Grand Prix van het jaar zal worden verreden. Maar ook daarvoor is er al het een en ander om naar uit te kijken. Zo is het van donderdag 23 februari tot en met zaterdag 25 februari tijd voor de wintertestdagen op het Bahrain International Circuit, wat betekent dat vóór die datum alle tien de teams hun nieuwe wapenfeiten wereldkundig zullen maken. Of in ieder geval een eerste indruk hiervan, want de renstallen zullen de concurrentie niet wijzer willen maken dan nodig is. Maar wat mag je allemaal verwachten als het nieuwe seizoen daadwerkelijk van start is gegaan?

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil zich bij grootheden voegen

Max Verstappen heeft afgelopen seizoen met 15 overwinningen in 22 races nog maar eens bewezen dat hij een héél bijzonder talent is binnen zijn generatie, maar de volgende stap naar grootsheid ligt alweer binnen handbereik voor de Nederlander. Een derde wereldkampioenschap zou hem slechts de elfde coureur uit de geschiedenis van de sport maken die dit voor elkaar heeft gekregen, waarmee hij zich op gelijke voet zou scharen met mannen als Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna en Sir Jackie Stewart.

Gezien de marge die Red Bull Racing heeft tegenover Ferrari en Mercedes voorafgaand aan het tweede seizoen van de nieuwe technische reglementen, is het niet ondenkbaar dat de 25-jarige coureur zijn wereldkampioenschap voor een tweede keer kan prolongeren. De concurrentie moet in ieder geval een grote stap vooruit zetten met het nieuwe wapenfeit om de strijd aan te kunnen gaan. Red Bull Racing-teammaat Sergio Pérez weet mogelijk ook opnieuw een stap te zetten, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Mexicaan Verstappen helemaal tot het einde zal weten te pushen.

Vasseur stuurt Ferrari richting succes

Na een aantal rumoerige seizoenen zou het perspectief van een nieuwe set ogen zonder Italiaans paspoort precies dátgene kunnen zijn wat nodig is voor een vonk in Maranello. Mattia Binotto heeft zijn taken als teambaas bij Ferrari inmiddels neergelegd en hij wordt opgevolgd door Frédéric Vasseur: de man die Alfa Romeo bij de hand nam waardoor het team van veldvulling is opgeklommen tot zesde bij de constructeurs in 2022.

De Fransman zal zijn handen vol krijgen als Ferrari voor het eerst sinds 2008 weer een wereldkampioenschap uit het vuur wil slepen, al zal de titelstrijd een stuk intenser verlopen als hij het vanaf de eerste race voor elkaar krijgt om het team organisatorisch op orde te krijgen. Een opsteker voor Vasseur is dat hij twee zeer getalenteerde coureurs in zijn schoot geworpen krijgt. Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn in staat vanaf het eerste weekend te vlammen, mits de nieuwe bolide hier klaar voor is.

Mercedes vaart op het momentum van 2022

Mercedes kende een zeer teleurstellend seizoen in 2022, maar de overwinning van George Russell in Brazilië liet zien dat de Zilverpijlen weer de goede weg zijn ingeslagen. De W14 biedt het team de kans om recht te zetten wat er mis was met zijn voorganger door een aantal van de fundamentele problemen van de W13 weg te werken. Mocht de Duitse grootmacht hier in slagen, zouden ze direct vanaf de start een bedreiging voor Red Bull Racing en Ferrari kunnen vormen.

Daarnaast, en dat is vrij essentieel, zal Mercedes de doorontwikkeling niet meer hoeven te focussen op het oplossen van porpoising, waardoor het team de kans krijgt om updates op de wagen te zetten die de performance ten goede komen. Hiermee zou er ook een einde moeten komen aan het experimenteren in de vrije trainingen, wat we afgelopen jaar vaak hebben gezien. Het kampioenschap winnen is gezien de performance van vorig seizoen misschien wat vergezocht, maar het zou een verrassing zijn als Mercedes geen grote stap richting Red Bull Racing en Ferrari zet.

De Vries wil critici de mond snoeren

Alhoewel er na zijn Formule 2-kampioenschap in 2019 weinig mensen van mening waren dat Nyck de Vries géén plekje in de koningsklasse verdiende, heeft hij de afgelopen jaren toch met het stempel 'ongeschikt' rondgelopen. Dit terwijl de 27-jarige coureur indruk maakte in verschillende raceklassen en beslag legde op het wereldkampioenschap in de Formule E. In feite heeft hij laten zien dat hij snel is in alles wat vier wielen heeft. Zijn invalbeurt op Monza bij Williams afgelopen jaar was echter dag waarop hij zijn ticket naar de Formule 1 definitief uit het vuur sleepte.

De Vries voegt zich bij het team van AlphaTauri, dat zich momenteel in stormachtige omstandigheden begeeft. Het zusterteam van Red Bull Racing kreeg afgelopen seizoen het gewicht van de AT03 maar niet op orde, waardoor goede resultaten grotendeels uitbleven. Het is echter aannemelijk dat deze problemen er deze wintermaanden uitgefilterd worden, en dat is goed nieuws voor De Vries en teammaat Yuki Tsunoda. AlphaTauri zou zich zomaar eens kunnen gaan mengen in de strijd om de zesde plaats bij de constructeurs, wat betekent dat er regelmatig finishes in de punten mogelijk zijn. Koren op de molen voor De Vries, die het ongelijk zal willen bewijzen van degenen die hem in eerste instantie een kans in de Formule 1 ontzegden.

Volledig Franse line-up moet Alpine naar de top brengen

De A522 van Alpine was een razendsnelle auto en bij vlagen zelfs in staat om het gevecht met in ieder geval Mercedes en Ferrari aan te gaan. Enkel meerdere betrouwbaarheidsproblemen weerhielden het team ervan dat McLaren eenvoudig werd verslagen in de strijd om de vierde stek bij de constructeurs. Ervanuit gaande dat deze betrouwbaarheidsproblemen er deze winter worden uitgefilterd, zou het geen grote verrassing zijn als Alpine volgend seizoen op regelmatige basis om podiumplaatsen kan vechten.

Daarmee zouden ze de rol over kunnen nemen die Mercedes afgelopen jaar bekleedde: een brug vormen tussen het gat tussen de topteams en het middenveld. Die positie zal Pierre Gasly en Esteban Ocon wellicht een aantal saaie races opleveren, maar het is een stap in de goede richting gezien de doelstelling van Alpine om de verwachtingen die bij een grote fabrikant horen waar te maken.

Norris vecht tegen het getijde bij McLaren

Het plotselinge vertrek van Andreas Seidl zou een neerwaartse spiraal voor McLaren kunnen inluiden na wat een grotendeels teleurstellend seizoen is geweest. De overstap van Seidl naar de Sauber Group komt voorafgaand aan een seizoen waarin McLaren direct op het goede spoor zal moeten belanden, aangezien Lando Norris en nieuwkomer Oscar Piastri gretig zijn om in de voorste helft van het veld te vechten.

Cruciaal hierbij is dat het team met kersverse teambaas Andrea Stella nu een nieuwe richting inslaat op het moment dat er vitale infrastructuurupgrades worden voltooid en de toekomst van het team wordt gevormd. Slechts één verkeerde stap op dit moment zou direct jarenlange ellende voor McLaren kunnen betekenen. Het team kan het beste proberen om op gelijke voet met Alpine te blijven en te wachten tot de nieuwe windtunnel volledig functioneel is, voordat de jacht wordt geopend op de kop van het veld.

Haas gaat profiteren van geldinjectie

Haas lijkt in MoneyGram eindelijk een betrouwbare hoofdsponsor te hebben gevonden die de activiteiten van het Formule 1-team grotendeels kan bekostigen. Als afgelopen seizoen een voorbode was voor wat Haas kan bereiken in een gelijkwaardig speelveld, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit voor de Amerikaanse renstal. De beslissing om Nico Hülkenberg terug te halen na een sabbatical van drie jaar is opvallend, maar het laat zien dat het team zich focust op de ontwikkeling van de auto. Op het oog een goede beslissing, waardoor Haas de komende jaren wellicht een steeds betere vorm aan zal nemen.

Williams moet vechten om van laatste plaats te komen

Williams had afgelopen jaar een stap in de goede richting moeten zetten, maar viel in plaats daarvan nog verder terug. Alexander Albon vormde een lichtpuntje voor het team, maar een auto die simpelweg constant niet competitief was bleek uiteindelijk de laatste druppel voor teameigenaren Dorilton Capital. Jost Capito legde zijn taken als teambaas en CEO neer, en werd onderweg naar de parkeerplaats vergezeld door voormalig technisch directeur FX Demaison.

Met Logan Sargeant heeft het team nu echter een jong talent binnengehaald, wie gezien zijn Amerikaanse achtergrond marketing technisch ook interessant is. Maar de hiermee gegenereerde aandacht zal al snel omslaan in negatieve aandacht als blijkt dat de auto opnieuw niet vooruit te branden is. Williams zal dan ook vastberaden zijn om dit jaar niet op de tiende plaats bij de constructeurs te eindigen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)