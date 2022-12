Remy Ramjiawan

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer blikt terug op de onderhandelingen om Pierre Gasly los te weken bij AlphaTauri, waarbij bleek dat teambaas Franz Tost niet zat te springen om de Fransman te laten gaan. Ondanks de weerstand van de teambaas gaf Helmut Marko wel groen licht en dus zal Gasly samen met Esteban Ocon de kleuren van het team gaan verdedigen in 2023.

De Franse renstal zag tijdens de zomerstop Fernando Alonso tekenen bij rivaal Aston Martin. Het was het antwoord op het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel. Alpine dacht nog altijd over Oscar Piastri te beschikken en wilde hem op termijn in de bolide zetten, wanneer Alonso een definitieve punt achter zijn racecarrière zou gaan zijn. Met Alonso die naar Aston Martin zou gaan vertrekken was het idee om de jonge Australiër te laten debuteren in de koningsklasse, maar die had achter de schermen al een deal met McLaren en dus kwam het team uit bij Pierre Gasly.

Terughoudendheid

In een interview met geselecteerde media, waaronder GPFans, zei Szafnauer over de onderhandelingen om Gasly te contracteren: "Ik belde Franz om te zeggen, kun je hem vrijgeven? Franz zei: 'Nee', en dus zei ik: 'Nou, geweldig, ik ben blij dat je dat zegt', want het laatste wat ik wilde horen is: 'Ja, ik kan niet wachten om deze jongen kwijt te raken.'" Het was voor de Roemeense Amerikaan de bevestiging dat Gasly het talent was dat het team nodig heeft. "Hij zei: 'Nee, ik heb hem nodig. Hij is een geweldige coureur. Ik wil niet'. Waarop ik reageerde: 'Bedankt. Met alle respect, vind je het erg als ik Helmut [Marko] bel? Hij heeft misschien een ander perspectief'. Dus belde ik Helmut", legt hij uit.

Franz Tost

Waardige vervanger

Uiteindelijk kwam de deal rond en trok AlphaTauri Nyck de Vries aan. Voordat het zusterteam van Red Bull Racing de 27-jarige Nederlander in beeld had, hielp Szafnauer mee in de zoektocht voor een waardige vervanger voor Gasly. Colton Herta was een tijdje de beoogde opvolger, maar de benodigde superlicentiepunten ontbraken. Desondanks heeft het aan de inzet van Szafnauer niet gelegen, zo vertelt hij: "Ik moest uiteindelijk naar Amerika om met Bryan Herta te praten over een release. Dat stukje heb ik ook gedaan. Ik ben gaan lunchen met Bryan en Colton, want de vrijlating was afhankelijk van het feit of zij, Red Bull - en dat snap ik - een vervanger [voor Gasly] vonden waar ze tevreden mee waren. Anders hadden ze hem niet vrijgelaten."

