Brian Van Hinthum

Donderdag 29 december 2022 20:03 - Laatste update: 20:05

Het rommelt rondom de Dutch Grand Prix. Met name tussen de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort en de lokale politiek lijkt het te borrelen. Jerry Kramer, fractievoorzitter van Jong Zandvoort, de grootste partij in het bestuur, waarschuwt dat de toekomst van de race in de duinen behoorlijk op het spel staat.

Hoewel de Dutch Grand Prix een contract tot en met 2025 in de pocket heeft, is de toekomst van de race in het stranddorp allesbehalve zeker. De frictie tussen de organisatie en de lokale politiek zit hem vooral in een aanstaande 'vermakelijkheidsbelasting', waar de gemeente graag naartoe wil. Dat schuurt bij de organisatie van de Dutch Grand Prix, want het betekent dat de kaarten voor de Nederlandse race duurder moeten worden. De organisatie zegt op hun beurt dat de race in Zandvoort al zoveel belangstelling en gratis reclame meebrengt, dat een dergelijke belasting als een tang op een varken slaat.

Hand op de knip?

Dat is dan weer tegen het zere been van Kramer, die in gesprek met De Telegraaf volledig leegloopt. "De leiding van de Dutch Grand Prix moet beseffen dat ze ons keihard nodig hebben. Op deze manier wordt het een lastig verhaal. Als gemeente maken we elk jaar kosten voor de Formule 1, zoā€™n zes ton. Op deze manier sta ik er niet achter om dat bedrag weer te investeren. Onlangs hebben we ons als coalitiepartijen nogmaals achter de vermakelijkheidsbelasting geschaard. De Dutch Grand Prix kan er niet zomaar van uitgaan dat wij ze sponsoren", waarschuwt de fractievoorzitter van Jong Zandvoort.

Toekomst in gevaar

Met name in de communicatie tussen organisatie en politiek lijkt het behoorlijk mis te gaan, meent Kramer. "Daarover ben ik pisnijdig. Het lijkt erop dat de Dutch Grand Prix-directie een verdeel en heers-strategie toepast. Ze nodigen de oppositiepartijen uit om ze in stelling te brengen tegenover het college. Ze negeren de wethouder en de burgemeester. Het is heel droevig. Ze moeten beseffen dat ze hiermee de toekomst van de Formule 1 op het spel zetten", foetert Kramer. "Ik heb mij altijd hard gemaakt voor de komst van de Formule 1, zelfs toen veel mensen bij het circuit er nog niet in geloofden", voegt hij toe.

Tijd om terug te betalen

Volgens Kramer is het allemaal niet zo zwart/wit als de organisatie van de Dutch Grand Prix doet voorkomen. "Zandvoort wordt komend jaar eind augustus, in het hoogseizoen, vier dagen afgesloten. En het valt ook nog samen met festival Mysteryland in Haarlemmermeer. De Dutch Grand Prix-leiding gaat er maar vanuit dat de gemeente alles betaalt, maar het is wel gemeenschapsgeld. De vermakelijkheidsbelasting wordt nu weggezet als een ā€™funtaksā€™, alsof wij er een slaatje uit zouden willen slaan. Maar de Formule 1 heeft de gemeente al miljoenen gekost. Het is nu tijd dat dit netjes wordt terugbetaald", besluit hij.

