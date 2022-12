Remy Ramjiawan

Donderdag 29 december 2022 16:58

Carlos Sainz had in 2022 even wat tijd nodig om te wennen aan de nieuwe auto en kreeg halverwege het jaar het goede gevoel. De Spanjaard wil dit meenemen naar het nieuwe seizoen en vanaf het begin van het jaar de druk op Max Verstappen zetten.

Daar waar Ferrari sterk uit de startblokken kwam in 2022, moest het aan het einde van het jaar vooral Mercedes in de gaten houden. Het Italiaanse team zag de Duitse renstal steeds dichterbij komen, maar wist uiteindelijk de tweede plek in het kampioenschap te behouden. Frédéric Vasseur is de teambaas voor volgend jaar en hoewel er geen wonderen verwacht kunnen worden, hoopt Sainz dat de Scuderia wederom aan de start verschijnt met een rappe auto. Bij Motorionline legt de Spanjaard het uit.

Artikel gaat verder onder video

'Op huidig niveau beginnen'

Red Bull Racing kende in 2022 een lastige start, maar kreeg het uiteindelijk weer op de rit. "Dat verwacht je nooit, zeker niet als je een goede auto hebt om mee te beginnen. Ik had me aan het begin van het seizoen graag wat meer op mijn gemak gevoeld en samen met Charles wat meer gevochten om Verstappen in de problemen te brengen", zo wijst hij naar zijn eigen problemen met de F1-75. Met de kennis van nu, wil hij het volgend jaar een stuk beter gaan doen. "Red Bull is nu dominant, maar aan het begin van het seizoen waren ze dat zeker niet, en daar hebben ze geweldig werk geleverd. Mijn doel is om het jaar op mijn huidige niveau te beginnen, wat volgens mij redelijk is, en het Max moeilijker te maken", gaat de enkelvoudig racewinnaar verder.

Leren van de fouten

Ondanks dat het gat met Red Bull Racing aan het einde van het jaar groter leek, dan met achtervolger Mercedes, heeft Sainz vertrouwen in een goede start in 2023. "Nieuw jaar, nieuwe auto, we hebben nog een kans en ik heb er alle vertrouwen in dat het team weer een geweldige auto zal produceren zoals we dit jaar hadden en dat we zullen leren van de fouten die we tijdens het seizoen hebben gemaakt", zegt Sainz. Daarnaast hoopt hij op meer concurrentie: "Ik zal leren van de fouten die ik dit jaar heb gemaakt en klaar zijn om te vechten. Ik kan niet wachten tot Mercedes ook met ons vooraan komt strijden."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)