Donderdag 29 december 2022 16:15

Nadat MP Motorsport in 2022 knap met Felipe Drugovich de titel in de Formule 2 wist te pakken, moest de Nederlandse renstal voor het volgende seizoen op zoek naar een nieuwe talentvolle coureur. Teambaas Sander Dorsman kwam met zijn team uit bij Red Bull-talent Dennis Hauger en de voorman van het team legt uit hoe dat tot stand kwam

MP Motorsport had de zaakjes dit jaar meer dan uitstekend voor elkaar in de Formule 2. De Nederlandse renstal had de Braziliaanse Drugovich in de gelederen en al snel bleek dat het allemaal uitstekend klikte tussen team en coureur. Hoe verder het seizoen vorderde, hoe duidelijker werd dat de Braziliaan binnen het Nederlandse team een serieuze gooi naar de titel kon gooien. Uiteindelijk wist men af te rekenen met ThƩo Pourchaire en werd de titel gepakt.

Silly Season

Het betekent wƩl dat men noodgedwongen afscheid moest nemen van Drugovich. Zoals de regels van de Formule 2 voorschrijven, mag de kampioen het jaar erna niet meer in de onderklasse uitkomen. Op naar een nieuwe coureur dus. "Uiteindelijk, net als in de Formule 1, heb je ook in de Formule 2, Formule 3 of whatever een Silly Season, waarin heel de paddock een beetje aan elkaar snuffelt en een beetje met elkaar praat. Zo ook hier. We zijn met diverse rijders in gesprek geweest en Dennis was een rijder waarvan wij denken dat het goed in ons team past", vertelt Dorsman over het proces tegenover GPFans.

Helmut Marko

De Nederlandse teambaas vervolgt: "Wij denken dat we daar wat moois uit kunnen halen en zodoende zijn we verder gaan praten. Dat gevoel was wederzijds en dan opeens heb je een deal samen." Daarbij speelde niemand minder dan Helmut Marko ook een belangrijke rol, zo vertelt Dorsman. "Ja, Dennis is natuurlijk onderdeel van het Red Bull-juniorprogramma. Uiteindelijk is het ook Helmut die zijn hele zegen aan het verhaal moet geven. Die maakt mede die beslissing", besluit hij.

