Woensdag 28 december 2022 12:42

Red Bulls-hoofdengineer Paul Monaghan verwacht niet dat de Formule 1-auto's vanaf volgend jaar een identiek uiterlijk zullen hebben. Aankomend seizoen zal het tweede jaar zijn onder het nieuwe reglement en het zou niet gek zijn als teams bij elkaar zouden gaan afkijken, Monaghan stelt dat de sport simpelweg nog niet zo ver is.

Het Oostenrijkse team wist in 2022 het constructeurskampioenschap na acht lange jaren weer naar zich toe te trekken. Het gebeurde allemaal met de RB18, die in het begin van het seizoen nog onbetrouwbaar was en de nodige kilo's moest verliezen. Uiteindelijk heeft het team de problemen weten te tackelen en hoewel er voor 2023 geen revolutionair ontwerp van de teams worden verwacht, kan het zomaar zo zijn dat er volgend jaar een aantal kopieƫn van de RB18 te zien zullen zijn. Monaghan, die bij PlanetF1 zijn verhaal doet, verwacht echter niet dat het zover komt.

Nog niet op dat punt

"Simpel gezegd, nee", antwoord Monaghan op de vraag of er volgend jaar identieke auto's op de startgrid zullen staan. "Ik denk niet dat de auto's een identiek uiterlijk zullen hebben. Ik denk dat we nog niet op dat punt zijn. De reglementen regelen de vorm beter dan vroeger. Maar er zijn enkele verschillen, vooral als je kijkt naar de Mercedes, de Ferrari en de Red Bull auto", zo wijst hij naar de verschillende concepten.

Aanpassingen

Aankomend seizoen zijn er een aantal wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de vloer. "Er zijn enkele belangrijke verschillen. Er komen wijzigingen in het reglement voor volgend jaar, gaan we allemaal dezelfde oplossing hebben bij de eerste race? Ik betwijfel het. Dat lijkt niet de manier van onze sport te zijn", aldus de Red Bull-man.

Nu het eerste seizoen onder het nieuwe reglement voorbij is, blikt hij terug op de hedendaagse Formule 1-auto. Daarin moet hij toegeven dat het doel, om dichter bij elkaar te racen, geslaagd lijkt te zijn. Wel mist Monaghan de creatieve vrijheid: "Ik zou niet willen zeggen dat deze regels goed, slecht of onverschillig zijn. Persoonlijk denk ik dat ze een beetje beperkt zijn, omdat de auto's op elkaar lijken en onze vrijheden beperkt zijn, in vergelijking met voorgaande jaren."