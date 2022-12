Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Max Verstappen is ervan overtuigd dat hij helemaal niet zo boos is als velen denken. De regerend kampioen kan kritisch zijn over de boordradio als het niet helemaal loopt, maar hij benadrukt dat hij normaliter vrij kalm is.

De Red Bull-coureur heeft zich tijdens zijn carriĆØre regelmatig laten horen via de teamradio, met name tijdens de seizoensopening van de Grand Prix van Bahrein dit jaar, toen hij klaagde over de stuurinrichting, en vooral tijdens de wedstrijd in Spanje, toen hij zich beklaagde over het falen van zijn DRS. Zelfs Christian Horner omschreef Verstappens reactie op de kwestie als 'road rage', al vond de teambaas het begrijpelijk gezien de omstandigheden.

In een interview met The New York Times wordt Verstappen gevraagd om zijn persoonlijkheid te beschrijven: "Mensen denken er misschien anders over, maar ik ben eigenlijk heel kalm. Ik raak eigenlijk niet zo snel overstuur. Het stoort me gewoon niet. Ik weet wat ik hier [in de Formule 1] moet doen, en dat is proberen zo snel mogelijk te rijden op de baan."

De titelhouder kan meedogenloos zijn in de auto, maar kan er mee leven als de dingen simpelweg een keertje niet lukken. "Als ik naar huis ga, wil ik ook andere dingen doen, maar het kost me niet veel energie om tussen die twee te blijven schakelen, want ik vind wat ik doe wel superbelangrijk, maar het is niet het einde van de wereld als het niet echt lukt. Zo heb ik het altijd gezien, maar ik weet dat als ik eenmaal in de auto spring, ik altijd zal proberen het beste uit mezelf te halen en ook uit het team", legt hij uit.

Zelden echt boos

Afgelopen seizoen was de Nederlander af en toe hard voor zijn team over de boordradio, maar dat is volgens Verstappen onderdeel van zijn winnaarsmentaliteit. "Ja, ik kom weleens boos over als het niet goed gaat, maar voor mij is dat eigenlijk niet eens echt boos zijn. Dat is misschien hoe andere mensen zien dat ik boos ben, maar voordat ik echt boos ben, dat gebeurt heel, heel zelden", concludeert Verstappen.