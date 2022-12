Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton heeft in 2022 niet het makkelijkste jaar in zijn loopbaan gekend. De Britse coureur heeft voor het eerst sinds hij de Formule 1 binnen kwam geen race gewonnen en hij eindigde als zesde in het wereldkampioenschap. Toch maakte hij indruk op Toto Wolff, die lovende woorden overheeft voor zijn coureur.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Wolff legt uit hoe hij het seizoen van Hamilton heeft gezien. "Het seizoen was erg moeilijk voor Lewis omdat we hem materiaal hebben gegeven waarmee hij zelden dicht bij de bovenste plekken kon komen. Lewis en George Russell hadden te maken met een auto die grillig, onstabiel en meestal niet snel was. Een voertuig dat lastig te ontwikkelen viel. Ik vind het bewonderenswaardig hoe Lewis met die situatie omging", vertelt de Oostenrijker in de Beyond The Grid-podcast.

De Mercedes-baas vervolgt: "Natuurlijk waren er tijden dat het team depressief was. Maar toen was het Hamilton die iedereen weer motiveerde. Dat zijn karaktereigenschappen die je zelden ziet bij een atleet. De manier waarop hij zijn team opvrolijkte en inspireerde. Het ging niet alleen om het betrokken raken bij de het sneller maken van de auto. Het ging ook om de aanwezigheid in de fabriek en hij werd een voorbeeld op de circuits. Hij deed me heel erg aan Michael Schumacher denken. Qua andere sporten deed hij me weer aan Tom Brady denken. Wanneer iemand meer wordt dan een atleet en qua emotie voor zijn team werkt."