Ian Parkes & Brian van Hinthum

Zaterdag 24 december 2022 11:41

George Russell reed dit seizoen zijn eerste jaar voor het team van Mercedes, al moest de Brit het wel doen met een flink langzamere Zilverpijl dan er voorgaande jaren op de grid stond. De Britse coureur is dan ook blij dat Lewis Hamilton dit jaar 'gewoon' zijn teamgenoot was, waardoor het duidelijk was dat de mindere snelheid aan de W13 lag en niet aan Russell zelf.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië.

Mercedes terug naar voren

Die zege kwam nota bene op naam van Russell, waardoor Hamilton niet zijn gewenste zege kreeg in dit seizoen. Het lijkt de zevenvoudig wereldkampioen verder niet te deren, want hij lijkt in de winterstop zijn na 2023 aflopende contract met de Duitse renstal te gaan verlengen. Russell is niet verbaasd. "Wanneer je ziet op wat voor niveau hij presteert. Hij ziet er jong uit, is fit en in vorm. Hij geniet van het racen. Daarnaast wil hij Mercedes terug naar de voorkant brengen en daar geniet hij van", vertelt Russell tegenover GPFans.

Pensioen Hamilton

Uiteindelijk is de Britse coureur blij dat hij in 2022 beschikking had over Hamilton als teamgenoot, waardoor hij er ook beter uit kwamen. "Ik heb een hoop aan hem te danken. Als Lewis dit jaar niet mijn teamgenoot was, hadden de mensen veel anders over mij gedacht", lacht de Interlagos-winnaar. "Ik maakt wel eens de grap tegen hem dat hij waarschijnlijk mijn carrière heeft gered door in de Formule 1 te blijven. Als hij met pensioen was gegaan en ik precies hetzelfde had gedaan als dit jaar, hadden de mensen heel anders over mij gedacht."