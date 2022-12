Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton beleefde in 2022 een heel ander jaar dan hij normaal gesproken gewend is in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen had voor het eerst sinds hele lange tijd geen kampioenschapswinnende auto tot zijn beschikking en dus was dit jaar zaak om 'zijn ego aan de kant te schuiven', zo zegt hij zelf.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Geen twijfels

Dat was een welkome opsteker voor de Duitse renstal. Gedurende het seizoen wisten de Zilverpijlen steeds meer richting de top te kruipen en dat is volgens Hamilton de ultieme beloning voor zijn team. "Het was indrukwekkend, dat is zeker", vertelt hij in een speciale Q&A van Mercedes. "Ik wist altijd dat we het konden. Ik heb nooit twijfels gehad dat we er zouden komen, maar we het was wel echt met vallen en opstaan en we hebben ook vaak gefaald dit jaar", is hij openhartig in zijn terugblik op 2022.

Falen en ego's aan de kant schuiven

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Er waren momenten waarop we upgrades brachten die niet werkten en momenten dat andere dingen probeerden die niet werkten. Ik heb zoveel dingen geprobeerd en faalde vaak, maar daardoor leer je wel en kun je groeien. Dat is waar dit jaar om in het teken stond. Het ging over falen, ego's aan de kant schuiven, sterker worden in onze relaties en sterker worden in onze communicatie. Vanuit dat perspectief is het ontzettend bekrachtigend geweest."