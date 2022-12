Brian Van Hinthum

Donderdag 22 december 2022 19:17

Max Verstappen wist in een uniek Formule 1-seizoen op dominante wijze zijn tweede wereldtitel uit zijn carrière te boeken. De Nederlandse coureur won vijftien van de 22 races en dat heeft indruk gemaakt op Allard Kalff. De analist vergelijkt de Nederlander met de groten der aarde en stipt een opvallende mooiste race van het seizoen aan.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

De groten der aarde

Met name de laatste race in de oliestaat maakte indruk op Kalff. De commentator legt in gesprek met Motorsport.com uit waarom en vergelijkt de Nederlander daarbij met een aantal legendarische coureurs. "Waarom roep ik dan toch dat ik Abu Dhabi fantastisch vond? Omdat Max daar liet zien dat hij nu net zo goed is als Schumacher, Senna en Prost op hun allerbeste dagen waren. Hij had daar het hele veld onder controle. Hij heeft nergens ook maar een kilometer te hard moeten rijden, hij had het allemaal onder controle", zegt Kalff.

Anders dan Spa

Hij legt uit waarom hij vindt dat Verstappen die race zo onder controle had. "Als ze achter hem het tempo niet bij konden houden, dan ging hij ook wat langzamer rijden. Voerden ze achter hem het tempo iets op, dan deed hij dat ook. Dat deed hij zo fantastisch mooi, dat ik vind dat die race er echt eentje uit het boekje was. Als je het over domineren hebt, dan heb je het over die wedstrijd. Alleen was die race misschien wel heel saai om naar te kijken, want het was niet zo spectaculair was in 2021. Het is heel makkelijk om te roepen dat Spa fantastisch was en daar kan ik ook van genieten, maar van die laatste wedstrijd kan ik heel stilletjes in Race Control toch enorm genieten."