Verstappen voor de derde keer verkozen tot Sportman van het Jaar

Woensdag 21 december 2022 21:52 - Laatste update: 22:04

Max Verstappen is woensdagavond voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot Sportman van het Jaar. De Nederlander was in 2022 de beste sportman van Nederland.

De prijs volgt na een seizoen waarin Verstappen de Formule 1 compleet domineerde. De Nederlander won na een moeizame start vijftien van de 22 races in 2022 (een record) en scoorde een recordaantal punten op weg naar zijn tweede wereldtitel. In Japan kon de Nederlander al feest vieren, terwijl een week later in de Verenigde Staten ook Red Bull in de prijzen viel door het kampioenschap bij de constructeurs te winnen.

Derde keer

Het is voor Verstappen de derde keer dat hij de prijs wint. Verstappen, die zelf niet bij het gala van het NOC*NSF aanwezig was, won in 2016 en 2021 ook al de prijs voor Sportman van het Jaar. In 2016 won hij deze prijs omdat hij al eerste Nederlander een Formule 1-race won, terwijl hij in 2021 vooral opviel door zijn spectaculaire eerste titel die hij veroverde in Abu Dhabi.

2022

Vorig jaar liet Verstappen ook al een paar topsporters achter zit, en dit seizoen is dat niet anders. Schaatser Thomas Krol (goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter schaatsen tijdens de Olympische Winterspelen) en baanwielrenner Harry Lavreysen (Wereldkampioen sprint en keirin) moesten dit keer hun meerdere erkennen in Verstappen.