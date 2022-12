Lars Leeftink

Helmut Marko is van mening dat de beslissing van Ferrari om Mattia Binotto te vervangen na het seizoen 2022 een fout is geweest. De adviseur van Red Bull denkt dat het Ferrari minder sterk gaat maken.

Ferrari profiteerde in 2022 van de nieuwe reglementen en kon aansluiting vinden bij Red Bull. Dit terwijl Mercedes juist de andere kant op bleek te gaan en niet mee kon doen voorin. Ferrari ging in 2022 echter zelf vaak in de fout, of door uitvalbeurten/betrouwbaarheidsproblemen of door strategische fouten. Nadat de nieuwe reglementen omtrent porpoising vanaf de GP in België werden doorgevoerd, werden de prestaties van de auto ook nog eens minder. Richting 2023 is er genoeg werk aan de winkel voor nieuwe teambaas Frederic Vasseur. Bij Red Bull zijn ze ondertussen aan het acclimatiseren na het overlijden van eigenaar Dietrich Mateschitz. Marko heeft al een gesprek gehad met Oliver Mintzlaff, waarmee hij volgens de geruchten niet goed om zou kunnen gaan. Onzin, zo liet Marko eerder al weten.

Red Bull

Tegenover Auto, Motor und Sport laat Marko weten dat het gesprek met Mintzlaff, waar de Oostenrijker eerder ook al over sprak, een gesprek was waar beide partijen op één lijn zaten. Bij Red Bull gaat er dan ook niet veel veranderen. "Bij ons blijft alles rustig. Er zijn eerste gesprekken gehouden met onze nieuwe baas, Mr. Mintzlaff, en iedereen is akkoord dat het onzin is om nu een succesformule zoals Red Bull Racing om te gooien. Waar dat wel nodig is, is bij AlphaTauri. Dit was niet het beste jaar."

Ferrari

Bij Ferrari is Binotto dus vertrokken en vervangen door Vasseur. Vasseur zal er vooral voor moeten zorgen dat de strategische fouten verminderen. Toch snapt Marko niet helemaal waarom Binotto moest vertrekken. "In het geval van Ferrari begrijp ik de verandering niet echt. Ik heb Binotto hoog zitten als uitstekende technicus en politicus. Hij was simpelweg overdonderd door de opdracht. Het zou genoeg zijn geweest om hem te voorzien van een sportief directeur die kon ondersteunen op het circuit en met de strategie. Met de nieuwe man (Vasseur), die veel andere banen heeft, zie ik een verzwakking voor Ferrari."