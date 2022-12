Remy Ramjiawan

Woensdag 21 december 2022 12:50 - Laatste update: 13:00

Red Bull-teambaas Christian Horner wist zijn eerste wereldkampioenschappen te pakken met Sebastian Vettel en zag na zeven lange jaren Max Verstappen eind 2021 met het kampioenschapssgoud naar huis gaan. De Brit vergelijkt de twee kampioenen met elkaar en wijst ook naar de verschillen.

Helmut Marko was onlangs samen met Horner, Vettel en Verstappen aanwezig bij ServusTV. Daar namen de heren het 2022-seizoen nog eens door en vergeleken zij Verstappen en Vettel met elkaar. De Duitser had zelf ook een aantal complimenten voor zijn collega uit Nederland. "We hebben over de afgelopen jaren voldoende gevochten op de baan. Je zag dat Max een beetje roekeloos was, maar dat was oké. Maar het is heel erg zeldzaam dat iemand binnenkomt op zulke jonge leeftijd en zo'n gevoel heeft voor de auto", zo vertelde de vertrokken Formule 1-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Verschillen en overeenkomsten

Horner heeft beide coureurs van dicht bij meegemaakt en wijst naar de verschillen. "Sebastian was erg analytisch en had oog voor elk detail. Max, zet hem in de auto en je weet dat je 110 procent van hem terugkrijgt. Daarin zijn ze erg verschillend, maar beide zijn erg gedreven in wat ze doen en resoluut. Kortom, het is een genot om met ze te werken", zo geeft Horner de korte samenvatting. Los van de kwaliteiten die hier en daar wat verschillen tussen de twee heren, heeft Horner wel de honger naar succes bij beide heren gezien. "Ze zijn zo vastberaden en erg gedreven, dat streven naar succes, waarbij ze nooit angst hebben",aldus Horner.

Sebastian Vettel, Abu Dhabi 2022

Afscheid Vettel

Voor Vettel was 2022 het laatste jaar in de koningsklasse als coureur. De grootste reden om te stoppen was het gebrek aan tijd met zijn familie, daarnaast heeft de Duitser zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor het milieu en allerlei maatschappelijke problemen. Het was volgens de viervoudig kampioen niet meer te combineren, maar vooral niet meer te rijmen met zijn werkzaamheden in de koningsklasse. Ondanks dat de Formule 1 haaks staat op het gedachtegoed van Vettel, wordt er toch gehint op een mogelijke rol voor de Duitser in de Formule 1 in de toekomst.