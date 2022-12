Brian Van Hinthum

Dinsdag 20 december 2022 20:45

Lewis Hamilton beleefde in 2022 niet het beste jaar uit zijn carrière. De zevenvoudig wereldkampioen had geen beschikking over materiaal waarmee hij races kon winnen en dus duurde het tot het einde van het seizoen tot de Brit weer regelmatig voorin te vinden was. De Britse coureur stelt echter dat het zeker niet het slechtste jaar uit zijn loopbaan was.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Niet het moeilijkste jaar

Al met al was het dus niet het jaar waarop de zevenvoudig wereldkampioen gehoopt had. Met name in het eerste gedeelte van het seizoen fungeerde Hamilton vaak als proefkonijn met de set-ups en liep hij tegen de ene na de andere domper aan, zo werd hij tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna bijvoorbeeld op een rondje gezet door rivaal Max Verstappen. De Brit ziet 2022 echter niet als zijn slechtste jaar. "Ik zou zeggen dat dit niet mijn moeilijkste jaar is geweest", zegt hij tegenover Channel 4.

Documentaire

"Ik herinner niet alle jaren heel goed, want ik heb een slecht geheugen", voegt hij daar aan toe. De Mercedes-coureur hint erop dat we ooit te weten komen welk jaar het wél was. "Er is zeker een jaar in het verleden dat mijn moeilijkste jaar van mijn leven was, ook op persoonlijk gebied. Dit jaar was dus een makkie vergeleken met dat jaar. Je zal het kunnen lezen in mijn boek! Misschien komt het ook wel in mijn documentaire. Uiteindelijk zal ik niet huilen om of ik wel of geen race heb gewonnen in elk jaar. Ik denk alleen aan de kampioenschappen", besluit hij.