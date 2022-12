Brian Van Hinthum

Zondag 18 december 2022 14:49

Het Formule 1-seizoen zit erop en langzaam maar zeker leven de coureurs toe naar hun welverdiende vakantie rondom de kerstdagen. Het zit er echter nog niet voor iedereen op, want bij de Red Bull-stal heeft men komende maandag nog verplichtingen. Max Verstappen is onder meer aanwezig bij eindejaargala van ServusTV.

Inmiddels is het alweer even geleden dat het seizoen afgelopen is, maar nog lang niet elke coureur is begonnen aan de vakantie. Ook in de fabriek en de sportschool moest er nog het nodig werk verzet worden door de heren en daarnaast is ook het PR-werk nog volop gaande, zo haalde Verstappen vorige week nog zijn wereldbeker op tijdens het prestigieuze FIA prijzengala in Bologna. Daar hebben we de Nederlander nog uitgebreid gehoord over het afgelopen seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Oostenrijks gala

Dat zal vanaf komende maandag ook weer gebeuren, wanneer de regerend wereldkampioen aanschuift tijdens het eindejaarsgala van het Oostenrijkse Sport und Talk aus dem Hangar-7 van ServusTV. Vanaf 21:10 gaat het los op de Oostenrijkse tv en we zijn daar verschillende prominenten uit de Red Bull-stal aanwezig zijn. Vorig werd er genoeg besproken tijdens hetzelfde gala en dus wordt het interessant om te zien wat de heren dit keer te vertellen hebben.

Wie zijn er aanwezig?

Zoals gezegd is Verstappen dit jaar wederom aanwezig in de hangar op zijn licht te laten schijnen op het afgelopen seizoen. Hij krijgt daarbij gezelschap van Red Bull-topmannen Christian Horner en Helmut Marko. Ook Sebastian Vettel, kersvers pensionaris en viervoudig wereldkampioen onder de vleugels van Red Bull, is aanwezig in Oostenrijk om uitgebreid te praten over zijn jaar en de toekomst