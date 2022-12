Brian Van Hinthum

Mercedes en Lewis Hamilton gaan na een lastig seizoen in de winter aan de slag om te werken aan een nieuw contract voor de zevenvoudig wereldkampioen. Zijn huidige verbintenis loopt tot 2023 door, wanneer de Brit de leeftijd van 38 aantikt. Toch is hij nog altijd niet van plan om te stoppen, ook niet na dit lastige seizoen. Toto Wolff legt uit hoe dat komt.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Toekomst voorspellen

Inmiddels zijn we aanbeland in de winterstop en Wolff gaf eerder al aan dat dat waarschijnlijk de periode ging worden om nieuwe plannen met de zevenvoudig wereldkampioen te bespreken. Het is in de ogen van sommige mensen misschien een raar moment om het contract te gaan verlengen na een lastig seizoen als 2022. Wolff legt uit dat het in het hoofd van de zevenvoudig wereldkampioen heel anders werkt. "Lewis is altijd ontzettend goed in het aanvoelen wat er voor hem ligt", opent de Mercedes-baas in gesprek met GPFans.

Vastberaden

Hij vervolgt: "We hebben deze gesprekken regelmatig. Niet specifiek over contractverlenging, maar meer over waar we als mensen naartoe willen en wat onze doelen zijn. Dat is de reden waarom we constant praten. Er bestond bij mij geen twijfel dat een lastig jaar als vorig jaar ervoor zou zorgen om hem afscheid van de Formule 1 te laten nemen. Hij is té sterk, te veerkrachtig en te vastberaden om te zeggen 'Nou, de auto is niet goed genoeg en ik vertrek'. Zijn verlangens zijn nog altijd precies hetzelfde als toen ik hem in 2013 ontmoette", besluit Wolff.