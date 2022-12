Remy Ramjiawan

Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan onthult waarom hij het dominante seizoen van Max Verstappen niet beschouwt als het beste jaar van het team in de koningsklasse. De regerend kampioen wist zijn titel succesvol te verdedigen met vijftien overwinningen en zeven pole positions.

Monaghan, die sinds eind 2005 bij het team werkt, maakte het vorige tijdperk van dominantie ook mee met Sebastian Vettel. Destijds maakte de engineer het allemaal voor de eerste keer meer en dat blijft hij zich altijd herinneren. Inmiddels staat Verstappen aan de top in de Formule 1 en is hij op weg om Vettel achterna te gaan, al moet het materiaal dat in de komende jaren natuurlijk ook toelaten.

Geluk

Op de vraag of het 2022-seizoen de beste teamprestatie van Red Bull was, reageert Monaghan: "Misschien [de] meest dominante? Daar zouden we voor kunnen pleiten, gezien het succes dat we hebben gehad, maar wel met meer races dit jaar." Sergio Pérez wist voor het team ook twee zeges over de streep te trekken en dus komt het totaal op zeventien in tweeëntwintig races. "We hebben uitzonderlijk veel geluk gehad. We hadden dit jaar een goed gevecht met Ferrari en enkele gevechten met Mercedes en we zijn erin geslaagd om die te overtreffen", zo blikt hij terug.

Voorrecht

Ondanks dat de statistieken wijzen naar één van de beste jaren voor het team, ziet Monaghan dat net iets anders. "Was dit het beste jaar? Ik zou niet zeggen dat het het beste is. Ik zou zeggen dat het één van onze meest bevredigende jaren is. We hebben het voorrecht om te werken met een enorm sterk team. Of dat nu op het circuit is of in de fabriek, dat maakt niet uit. Alle neuzen staan dezelfde kant op en de resultaten spreken voor zich", aldus de Brit.