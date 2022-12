Lars Leeftink

Adrian Newey is trots op het feit dat Red Bull in 2022 'statistisch gezien de beste auto' uit de geschiedenis van het team op de baan heeft gezet. Toch verwacht Newey, Chief Technical Officer bij Red Bull, dat de concurrentie niet stil gaat zitten.

In een interview met Red Bull Racing zegt Newey dat hij trots is op het seizoen 2022 en de auto die hij met zijn team neer heeft weten te zetten. "Statistisch gezien is de RB18 onze beste auto geweest. Een auto waar we erg trots op kunnen zijn. Als je beperkte middelen hebt, moet je onderzoek en ontwikkeling in die auto stoppen en niet in een gloednieuwe auto voor het nieuwe reglement. We hebben ons gericht op de basis.”

Zwakke plek

Toch ging het allemaal niet zo fantastisch tijdens de eerste fase van het seizoen, toen Red Bull drie keer uitviel tijdens de eerste drie races van het seizoen (Verstappen twee keer, Pérez één keer). Naast de uitvalbeurten was er nog een ander probleem: het overgewicht van de RB18. "De auto had in de eerste helft van het seizoen zeker enkele zwakke punten, maar die hebben we verminderd en zeker in de tweede helft hadden we een volledig competitief pakket. Als we echt slim zijn en altijd de juiste dingen erop zetten, maakt het niet veel verschil."

Concurrentie

Newey verwacht niet dat Red Bull in 2023 weer zo zal domineren als in 2022, een seizoen dat de geschiedenisboeken in zal gaan als één van de meest succesvolle van het team. Newey wijst hierbij vooral naar de concurrentie. "Ferrari zal ook niet rusten. Ze zullen hun zwakke punten aanpakken. Ze hadden een paar betrouwbaarheidsproblemen en maakten een paar fouten aan de pitmuur, dus ze zijn straks echt wel weer terug. Het wordt zeker een moeilijk jaar.”