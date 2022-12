Brian Van Hinthum

Max Verstappen wist zich op deze dag in 2021 voor het eerst in zijn loopbaan tot wereldkampioen Formule 1 te kronen door in de ultieme slotfase van de laatste race af te rekenen met Lewis Hamilton. Inmiddels gaat hij als tweevoudig kampioen door het leven na een seizoen waarin het allemaal wat minder spannend was. De Nederlander legt de twee seizoenen naast elkaar.

Vandaag precies één jaar geleden vond op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi één van de meest bizarre ontknopingen in de autosport aller tijden plaats. Na een al even zo enerverend seizoen, kregen we in De Emiraten de absolute kers op de taart. Lange tijd leek Hamilton met zijn razendsnelle Mercedes beslag te gaan leggen op zijn achtste en recordbrekende wereldtitel, maar nadat de safety car in de slotfase de baan op kwam na een crash van Nicholas Latifi, ging heel de race op zijn kop. Verstappen trok in de allerlaatste ronde aan het langste eind en zag zo zijn droom in vervulling gaan.

Verschillen 2021 en 2022

Inmiddels zijn we dus precies één jaar verder en heeft de Limburger zijn tweede titel ook al aan zijn conto toegevoegd. Dit jaar ging het allemaal een stuk anders. Tegenover Auto, Motor und Sport legt hij de verschillen uit. "Beide titels voelen anders aan. De emoties zijn totaal anders wanneer je vecht voor de eerste wereldtitel. Vorig jaar hadden we al een competitieve auto en het was behoorlijk spannend tussen ons. Later leek het alsof we op Mercedes aan het verliezen waren. Het was natuurlijk heerlijk om alsnog de titel te winnen. Dit jaar voelt door de vele overwinningen wel als een grotere beloning", meent de kampioen.

Mercedes te grazen nemen

De Red Bull-coureur was dan ook blij dat na het zenuwslopende en enerverende 2021 het er allemaal op zat. "Ik was gewoon blij dat het seizoen voorbij was. Het is niet goed voor je om elk jaar een seizoen als dat te hebben waarin het de hele tijd zo dicht bij elkaar ligt. We hadden na de race een geweldige avond. Er heerste een ongelofelijk gevoel van opluchting. Jarenlang hebben we geprobeerd om het gat naar Mercedes te dichten, maar nooit lukte het. Alles kwam toen echter eindelijk samen. Het wakker worden op de maandag voelde heerlijk, al voelde het wat minder voor mijn hoofd", besluit hij lachend.