Brian Van Hinthum

Zondag 11 december 2022 17:15

Charles Leclerc had wat anders van het 2022-seizoen gehoopt dan dat er uiteindelijk van terecht is gekomen. De Monegask leek met de F1-75 misschien wel de snelste auto tot zijn beschikking te hebben, maar moest lijdzaam toezien hoe Max Verstappen de wereldtitel dominant te grazen nam. Hij haalt dan ook weinig tevredenheid uit het splitten van de Red Bull's in de eindstand.

Leclerc kende op sportief gebied natuurlijk een moeilijk seizoen. De coureur uit Monte Carlo leek vanaf dag één de grootste uitdager te gaan worden voor Max Verstappen met zijn razendsnelle Ferrari, maar moest uiteindelijk lijdzaam toezien hoe hij door middel van eigen fouten en fouten aan de pitmuur van Ferrari naar beneden kukelde in het klassement en uiteindelijk zelfs op ruime achterstand van Verstappen kwam. Uiteindelijk wist hij ternauwernood nog tweede in het eindklassement te worden.

Splitten van de Red Bull's

De Monegask wist door zijn resultaat in Abu Dhabi wél nog voor Sergio Pérez te eindigen, maar daar kan de Monegask weinig chocola van maken. "Daar haal ik eerlijk gezegd weinig tevredenheid uit", zegt hij op het FIA prijzengala. "Als ik terugkijk naar het seizoen, denk ik dat het een goed seizoen is geweest. Vooral als je kijkt naar 2020 en 2021. Dat waren twee lastige jaren voor het team. Het was geen gegeven dat we zo'n enorme stap vooruit zouden zetten en tweede zouden finishen in het kampioenschap. Daar ben ik wel blij om."

Frustrerend middengedeelte

Toch blijft de in Monte Carlo gebeuren coureur een zure nasmaak over van met name het middengedeelte van het seizoen. "Als je wat nauwkeuriger het seizoen gaat bekijken, had je het middengedeelte van het seizoen dat zeer frustrerend was. Toen wisten we het op zondag niet samen te brengen. Dat was wat er zo frustrerend was. Ik heb dus gemengde gevoelens over het seizoen. Tweede is wel redelijk goed. Ik hoop dat het een stap vooruit is. Hopelijk kunnen volgend jaar de volgende stap zetten", besluit hij hoopvol.