Het team van Mercedes had in 2022 de grootste moeite om vooraan mee te komen en het kampioenschap kon dan ook snel uit het hoofd worden gezet door Toto Wolff en consorten. De Oostenrijkse teambaas is echter van mening dat het er in 2023 stukken anders uit kan gaan zien en waarschuwt dan ook de concurrentie voor de comeback van Mercedes.

Het werd een seizoen om snel te vergeten voor het team van Mercedes. Al vanaf het allereerste moment liep de Duitse gigant achter de feiten aan in dit gloednieuwe Formule 1-tijdperk. Het team van Toto Wolff ging voor een extravagant ontwerp met de nieuwe bolide en leek in het eerste gedeelte van het seizoen volledig de boot gemist te hebben met de opvallende smalle sidepods. De W13 was niet vooruit te branden en men had dan ook niks in de melk te brokkelen tegenover Ferrari en Red Bull Racing.

Red Bull dominant

Hoe verder het seizoen vorderde, hoe beter men in Brixworth de bolide begon te begrijpen. De verloren tijd op Red Bull en Ferrari werd steeds meer goedgemaakt en in de tweede seizoenshelft deden de Zilverpijlen een stuk vaker mee om de voorste plekken. Als resultaat wist men zelfs in de voorlaatste race een overwinning te pakken in Brazilië. George Russell was de gelukkige man. "Ik ben altijd een kerel die ervan uitgaat dat het glas half leeg is. Ik zie de risico's. Als je heel logisch nadenkt, was Red Bull heel dominant. Ze hebben vijftien races gewonnen", zegt Wolff in de Beyond the Grid-podcast.

Kampioenschap vechten

Ondertussen wordt er door de Oostenrijker met zijn team hard gewerkt aan de W14, waarmee men in 2023 weer een gooi naar de titel hoopt te doen. "Met de dingen die we geleerd hebben en de waardes van de auto en de no-blame cultuur, zullen we volgend jaar terug zijn in meer capabele vorm. Hopelijk winnen we meer races en kunnen we vechten voor het kampioenschap. Maar is het een gegeven? Zeker niet", besluit de voorman van Mercedes.