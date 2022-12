Brian Van Hinthum

Zondag 11 december 2022 13:49

Christian Horner is alweer even actief als teambaas in de Formule 1. De uiterst succesvolle voorman werd in 2005 op jonge leeftijd aangesteld als teambaas van Red Bull Racing en heeft sindsdien een veelvoud aan kampioenschappen binnen gehaald. De Brit vindt het opmerkelijk dat hij nog altijd één van de jongste teambazen op de grid is.

Horner werd in 2005 op de relatief jonge leeftijd van 32 jaar aangesteld als teambaas van Red Bull Racing. Na wat moeizame eerste jaren wist hij van een soort van carnavalsteam later één van de meest succesvolle Formule 1-teams aller tijden te creëren. Horner en Red Bull Racing beleefden met name aan het begin van het vorige decennium grote successen, toen hij samen met Sebastian Vettel en Mark Webber de kampioenschappen aan elkaar wist te rijgen.

Motivatie

Hoewel de Milton Keynes-formatie daarna in een soort van dalletje terechtkwam door het ontketende Mercedes, kreeg Horner samen met Adrian Newey de boel aan het einde van het vorige Formule 1-tijdperk toch weer op de rit, waardoor Max Verstappen zijn eerste wereldtitel wist te winnen. De Brit krijgt de vraag hoe hij ondanks de glorie zo gemotiveerd kan blijven. "Het is het werken met een geweldige groep mensen. Competitie, het gaat allemaal om winnen. Dat motiveert mij, de mensen waarmee ik werk en de fenomenale coureur enorm", vertelt hij vanaf het Red Bull-hoofdkwartier in Milton Keynes.

Oude lullen

Hij vervolgt: 'Het seizoen gaat zo snel voorbij. Het lijkt wel gisteren dat we de eerste race van het seizoen in Bahrein reden en nu is het december. Het jaar vliegt voorbij. Ondanks zijn ruime ervaring is Horner één van de meest ervaren mannen op de grid. Hij pakt dat gegeven aan om een klein tikje aan zijn collega's uit te delen. "Het is opmerkelijk dat ik nu de langstzittende man in de paddock ben. Het laat alleen maar zien wat voor oude lullen de rest zijn als ik nog steeds de jongste bent", grapt de Britse teambaas.