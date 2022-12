Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 december 2022 15:02

Max Verstappen en Lewis Hamilton kenden na het veelbewogen 2021-seizoen dit jaar weinig problemen op de baan samen, simpelweg omdat ze vaak op andere plekken in de race reden. In Brazilië ging het dan echter tóch nog mis tussen het rivaliserende tweetal. BBC-commentator Jack Nicholls denkt simpelweg dat het tweetal liever crasht, dan dat ze van elkaar verliezen.

In 2021 hebben we meermaals gezien hoe Verstappen en Hamilton elkaar geen millimeter wilden gunnen op de baan. Zo kwam het tweetal onder meer tot crashen in Silverstone, Monza en Djedda en was het na afloop van de races in veel van de gevallen een partijtje moddergooien naar elkaar. Uiteindelijk leek dit jaar de strijdbijl wat meer begraven te zijn, aangezien de Brit doorgaans een stuk verder naar achteren reed dan zijn Nederlandse collega.

Artikel gaat verder onder video

Controversiële straf

Richting het einde van het seizoen vond de Mercedes echter zijn weg naar voren en dus kwamen Hamilton en Verstappen elkaar weer vaker tegen op de baan, zoals in Brazilië. Het liep meteen weer verkeerd af en de heren raakten elkaar. Verstappen werd door de stewards op de bon geslingerd met een vijf seconden tijdstraf, al viel daar na afloop nog het nodige voor te zeggen, zo was lang niet iedereen het eens met de straf en vonden veel fans dat Hamilton simpelweg de deur dichtgooide voor Verstappen in de binnenbocht.

Liever botsen

Volgens analist Nicholls is het echter in ieder geval vrij opvallend dat het tijdens één van de eerste gelegenheden meteen weer misging. "Soms krijg je het gevoel, het is misschien een beetje een hyperbool om dat te zeggen, maar soms voel je dat Verstappen - en misschien Hamilton inmiddels ook - liever een botsing heeft dan dat hij de positie opgeeft aan de ander", vertelt hij in de BBC Chequered Flag-podcast. "Voor mij voelt het alsof we op dat niveau zijn. Misschien is het een beetje dramatisch van mij om te zeggen dat ze daar zelf bewust van zijn", besluit hij.