Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 december 2022 12:35

Zoals gebruikelijk worden de winnaars en winnaressen van de wereldwijde FIA-raceklassen aan het einde van het seizoen nog eens uitgebreid in het zonnetje gezet op het FIA Prize Giving Gala. Ook Max Verstappen gaat vrijdagavond zijn tweede wereldbeker officieel ophalen. Maar hoe laat beginnen de festiviteiten en waar vallen deze te zien?

Vanavond is het weer tijd voor het FIA Prize Giving Gala. Dit jaarlijks terugkerende evenement werd vorig jaar nog gehouden in het Louvre in Parijs, maar zal dit jaar plaatsvinden in Bologna, Italië. Dit bijzondere gala is in het leven geroepen om een ode te brengen aan alle FIA-kampioenen van het afgelopen seizoen. Ook besteedt men aandacht aan winnaars uit de kartklassen. Mannen als Stoffel Vandoorne, Felipe Drugovich en dus Verstappen zullen in het zonnetje gezet worden wegens hun uitzonderlijke prestaties van dit jaar.

Vanaf hoe laat en waar te bekijken?

Vaak is het FIA Prize Giving Gala ook nog een mooie laatste gelegenheid om een paar bijzondere uitspraken en momenten van de coureurs op te pikken, voordat zij daadwerkelijk richting de winterstop gaan om te genieten van hun welverdiende vakantie. Naar verwachting zullen Verstappen en Christian Horner, net zoals vorig jaar, weer uitgebreid aan de tand worden gevoeld over het voorbij gevlogen seizoen. Een absolute aanrader dus om vanaf 21:30 uur Nederlandse tijd in te schakelen. Geïnteresseerde motorsportfans die bijvoorbeeld weinig hebben met de voetbalwedstrijd Nederland - Argentinië, kunnen vanaf dan via de TikTok, Facebook en YouTube inschakelen om mee te genieten met de festiviteiten in Bologna.