Rinus VeeKay zal dit jaar voor het derde jaar op een rij acte de presence geven tijdens de 24 uur van Daytona op het legendarische en monumentale speedway in Daytona. De Nederlandse coureur zal daar gaan deelnemen met het competitieve team van TDS Racing. Vorig jaar werd de IndyCar-coureur tweede in Daytona.

Voor de derde keer gaat VeeKay meedoen aan de 24 uur van Daytona op de roemruchte Daytona International Speedway. Hij is uitgenodigd door TDS Racing om mee te gaan rijden in de LMP2-klasse, waarin hij vorig jaar samen met Giedo van der Garde, Frits van Eerd en Dylan Murry onder de vlag van Racing Team Nederland tweede wist te worden. Dit jaar zal hij een team vormen met Peugeot-fabriekscoureur Mikkel Jensen, de jonge Scott Huffaker en de rappe Pro/Am Steven Thomas voor dus het Franse TDS Racing.

Smaak naar meer

In 2021 kwam de talentvolle IndyCar-coureur niet aan racen toe, omdat één van zijn teamgenoten al in een vroeg stadium van de race de bolide crashte. In 2022 werd hij dus tweede en in 2023 hoopt hij nóg een stapje verder te zetten. "Ik heb ontzettend veel zin om weer op Daytona te racen. De tweede plaats van begin dit jaar, met Racing Team Nederland, is een geweldige ervaring. Dankzij die wedstrijd heb ik een blijvende liefde voor de enduranceracerij ontwikkeld. Toen TDS Racing mij opbelde met de vraag of ik voor hen wilde racen tijdens de aanstaande 24 uur van Daytona, heb ik niet lang na hoeven denken", reageert VeeKay.

Ijzersterk team

De Ed Carpenter Racing-coureur vervolgt: "Met Racing Team Nederland werd ik tweede, dus nu wil ik de wedstrijd heel graag winnen. Mikkel, Scott en Steven hebben ongetwijfeld hetzelfde doel. In de persoon van Mikkel hebben wij een platinumrijder, Scott is een ijzersterke zilver en Steven behoort tot de beste bronzen coureurs. Met deze combinatie mogen wij nergens anders naar streven dan de winst. TDS Racing is een team dat enkel voor het hoogst haalbare gaat en dat past bij mijn eigen doelstellingen", besluit VeeKay ten slotte.