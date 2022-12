Brian Van Hinthum

Dinsdag 6 december 2022 20:09 - Laatste update: 20:12

De Hungaroring is al jaren vaste prik op de kalender en de race is op de zondag ook voor 2023 alweer volledig uitverkocht, zo weet de organisatie trots te melden. Men maakt daarbij ook melding van het feit dat de Hungaroring op de schop gaat. De organisatie gaat hard aan de slag om de faciliteiten op en rondom het circuit te verbeteren.

De Hungaroring is een in 1985 gebouwd circuit en ligt vlakbij de Hongaarse hoofdstad, Boedapest. Het circuit werd in 1986 voor het eerst verreden en was daarmee de eerste Formule 1 Grand Prix achter het ijzeren gordijn, de scheidingslijn die Europa van 1945 tot de val in 1991 scheidde. Het 4,381 kilometer lange circuit had in eerste instantie een stratencircuit moeten worden, maar na langdurig overleg werd er uiteindelijk besloten om tóch een nieuw circuit te bouwen, vlak buiten de Hongaarse hoofdstad. De Hungaroring werd na de race in 1988 op de schop genomen en ook in 2002 werd het circuit nog eens onder handen genomen met enkele veranderingen.

Artikel gaat verder onder video

Verschillende faciliteiten

Inmiddels is het zo'n 35 jaar later weer tijd om het circuit aan te pakken, zo meldt men op de eigen website. Met name de faciliteiten en de infrastructuur rondom het ook onder Nederlanders vaak populaire circuit moeten aangepakt worden. De organisatie gaat richting de editie van 2023 beginnen beginnen met het aanpakken van de faciliteiten. Zo wordt er onder meer gehamerd op het verbeteren van het drinkwaternetwerk op en rondom het circuit. Ook wordt de hoofdingang van het circuit aangepakt en wordt er een speciaal café geopend voor de fans.

Reactie CEO

Zsolt Gyulay, CEO van de Hungaroring, gaat in op de aangekondigde veranderingen. "Als je kijkt naar de gebeurtenissen in de Formule 1 en de nieuwe circuits die erbij komen, zijn veranderingen uit het verleden mogelijk niet genoeg. Dit is het laatste moment waarop we eraan kunnen beginnen. We kunnen zien dat naast de 'one-size-fits-all-circuits' er een stijgende waarde begint te komen voor de traditionele circuits zoals die in Hongarije. We moeten echter niet vergeten dat de infrastructuur van de nieuwe circuits veel beter is dan die van ons", zegt hij onder meer.