Remy Ramjiawan

Dinsdag 6 december 2022 09:36 - Laatste update: 09:47

Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft de handen ineen geslagen met het fabrieksteam van Lamborghini in het World Endurance Championship. De Fransman zal volgend jaar als ontwikkelingscoureur fungeren, naast zijn carrière in de IndyCar.

Het team van Haas koos aan het einde van 2020 voor een verjonging van het rijdersduo. Grosjean en diens teamgenoot Kevin Magnussen moesten plaatsmaken voor Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Voor Grosjean betekende het een IndyCar-avontuur bij het team van Andretti Racing en vanaf aankomend jaar dus ook een rol als ontwikkelingscoureur bij Lamborghini. Niet alleen zal hij verantwoordelijk worden voor het ontwerpen en ontwikkelen van de WEC-bolide, ook de auto in het IMSA-kampioenschap komt onder zijn hoede. Of hij daadwerkelijk achter het stuur zal gaan kruipen als racecoureur, dat is niet bekend.

'Ontdekkingstocht'

Grosjean beschouwt de klus als een enorme eer: "Allereerst is het een eer om bij Lamborghini te komen, het is zo'n iconisch merk voor iedereen die van auto's houdt, inclusief mezelf en mijn kinderen. Bovendien ben ik erg enthousiast over twee dingen: het eerste is beginnen in Daytona met de GT3 die erg succesvol is geweest in Daytona en een echt goed team als Iron Lynx en teamgenoten om me heen, dus dat wordt een mooie ontdekkingstocht voor mezelf." De Fransman zal vooral een rol op de achtergrond invullen, maar is blij met de nieuwe functie.

Ervaring

Ook vanuit Lamborghini is men blij om de voormalig Formule 1-coureur aan boord te hebben. "We zijn erg trots om Romain Grosjean te verwelkomen in de Lamborghini-familie, voor deze nieuwe en spannende periode in de geschiedenis van Squadra Corse. Hij is een coureur met een enorme hoeveelheid ervaring in verschillende categorieën door de jaren heen en zal veel waarde kunnen toevoegen aan zowel ons GT3-programma, maar nog belangrijker, ook aan de ontwikkeling van onze LMDh-auto. Ik kijk ernaar uit om Romain in Daytona op de baan te zien, wat hopelijk het begin zal zijn van een zeer succesvolle samenwerking", zo legt Giorgio Sanna, hoofd motorsport van Lamborghini uit.