Maandag 5 december 2022 12:50

De discussie over mensenrechten in het Midden-Oosten is momenteel met het wereldkampioenschap voetbal in Qatar actueler dan ooit. Ook de Formule 1 heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen en verbeteren van die rechten in landen waar er geracet wordt als Saoedi-Arabië en Qatar. Toto Wolff stipt het belang van de rol van de koningsklasse in dergelijke landen aan.

De kritiek op landen als Qatar en Saoedi-Arabië is groot en natuurlijk zijn de mensenrechten in het Midden-Oosten dan ook regelmatig onderwerp van gesprek. Zo hebben bijvoorbeeld mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap minder rechten in de oliestaat en staan er zelfs gevangenisstraffen op homoseksualiteit. Vaak wordt er door coureurs en andere prominente leden uit de paddock al aandacht gevraagd voor dit soort zaken rondom de raceweekenden in Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi.

Zo zagen we bijvoorbeeld hoe Lewis Hamilton tijdens de eerste race in Qatar reed met een helm waarop een grote regenboogvlag te zien was. Diezelfde regenboogvlag is inmiddels het onderwerp van gesprek tijdens het WK voetbal in Qatar, waarbij bijvoorbeeld het dragen van een #OneLove-aanvoerdersband verboden werd door de wereldwijde voetbalbond FIFA. Wolff denkt dat het goed is om dit soort landen vooral op te blijven zoeken. "Ik ben nog steeds van mening dat de spotlights op een land gericht worden als zij zo'n groot sportevenement binnenhalen", citeert Motorsport.com. De Oostenrijker vervolgt: "Ik denk dat het voor verandering kan zorgen, want zaken kunnen niet meer verborgen worden. Dat is denk ik het positieve waar sport voor kan zorgen, dat dingen aangepakt worden."

Volgens de Mercedes-baas is het belangrijk om in gesprek te blijven gaan met leiders van dergelijke landen. "Is het zoals we het graag zouden willen? Nee. Hebben ze dezelfde culturele standaarden als in Europa? Wellicht niet. Ik zie progressie en verandering op de plekken waar we heen gaan en bij de mensen die ik spreek. Misschien komt dat doordat wij Formule 1 zijn. Het verschil misschien waar we heen gaan, maar ik zie dat we impact hebben. Ik kan niet oordelen over voetbal. Ik lees de kranten en de krantenkoppen. We kunnen gewoon proberen om onze aanwezigheid te laten zien, interactie te hebben met de leiders en ons niet te verstoppen op de plekken die we bezoeken. Dat kunnen we niet doen als we er zijn", besluit hij.