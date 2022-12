Brian Van Hinthum

Zondag 4 december 2022 16:50 - Laatste update: 17:21

Voormalig Formule 1-coureur Patrick Tambay is op 73-jarige leeftijd overleden. De man die twee Grands Prix op zijn naam wist te schrijven, vocht tegen de ziekte van Parkinson en leed ook aan diabetes. Zondag bevestigde zijn familie het overlijden van de Fransman.

Tambay is niet meer. De Franse oud-coureur was onder meer actief voor McLaren, Ferrari en Renault in de jaren tachtig. De in Parijs geboren sportman was voornamelijk succesvol bij de Italiaanse renstal. Na meerdere omwegen kwam hij in Maranello terecht nadat hij de legendarische Gilles Villeneuve in 1982 mocht vervangen. Dat jaar wist hij de Grand Prix van Duitsland op de Hockenheimring op zijn naam te schrijven, nadat teamgenoot Didier Pironi eerder in dat weekend zwaargewond raakte in de training. Pironi keerde nooit meer terug in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Glorietijden

Eén jaar later was het voor de tweede keer raak voor Tambay. De Fransman sloeg toe tijdens de Grand Prix van San Marino, de thuisrace van Ferrari dus. Het werd een emotionele middag voor alles en iedereen die Ferrari een warm hart toedragen wegens de lastige periode waar de Italiaanse renstal doorheen was gegaan in de jaren ervoor. Uiteindelijk kon hij zijn stoeltje bij Ferrari niet behouden, hij werd aan het einde van het seizoen namelijk vervangen door Michele Alboreto.

Teamgenoot met Lammers

Later na zijn Formule 1-carrière wist hij nog onder meer drie keer op het podium te eindigen in de 24 uur van Le Mans. Tijdens zijn laatste deelname in 1989, toen hij teamgenoot was van Jan Lammers, werd hij vierde. De laatste jaren leed Tambay aan de ziekte van Parkinson en uiteindelijk is hij zondag op 73-jarige leeftijd overleden.