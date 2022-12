Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 20:44

Martin Brundle is van mening dat het vertrek van Mattia Binotto bij Ferrari een beetje raar is, als de Italiaanse grootmacht niet iemand met de juiste papieren klaar heeft staan om hem op te volgen.

Ferrari kondigde eerder deze week aan dat men het aanbod van Binotto om zijn taken neer te leggen heeft geaccepteerd. Het nieuws kwam naar buiten na een veelbewogen jaar voor de Italiaanse grootmacht, waarin strategische blunders en fouten binnen het team een grote rol speelden in de teleurstellende uitkomst van wat leek een veelbelovend seizoen. Ferrari gaf aan te hopen dat er in de lente van 2023 een vervanger voor Binotto kan worden aangekondigd, maar die lange termijn zorgt bij sommigen voor vraagtekens.

Gek vertrek Binotto

"Bij Ferrari werk je natuurlijk voor een heel land, niet alleen voor een team", vertelde Brundle afgelopen donderdag tijdens de Guild of Motoring Writers' Annual Awards. De Sky Sports-verslaggever vervolgde: "Ze zijn hun technische chef en teambaas kwijtgeraakt dus tenzij ze een zeer, zeer geschikt iemand klaar hebben staan om hem meteen te vervangen, ziet het er een beetje gek uit. Maar dat is van nature zo." Binotto bekleedde de afgelopen vier jaar de rol van teambaas binnen Ferrari, als opvolger van Maurizio Arrivabene.

Italiaanse media

Volgens Brundle moet Ferrari op zoek naar iemand die minder in de schijnwerpers zal staan in de Italiaanse media: "Je moet Italiaans spreken en ik denk dat daar het probleem zit. Als je terugkijkt naar wanneer ze voor het laatst succesvol waren, toen hadden ze een Fransman in Jean Todt, een Brit in Ross Brawn, een Zuid-Afrikaan in Rory Byrne en ga zo maar door. Misschien hebben ze dat weer nodig. Iemand die niet volledig blootgesteld wordt aan de Italiaanse media."