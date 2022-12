Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 13:58 - Laatste update: 14:04

Het eerste merk van de Volkswagen Group Audi, is begonnen aan de voorbereidingen op de deelname in de Formule 1 vanaf 2026. Het Duitse merk zal samen met Sauber voor de titel willen gaan strijden en is inmiddels begonnen met de uitbreiding van het hoofdkantoor in Neuberg.

Tijdens de Grand Prix van België was het dan zover. De aankondiging van Audi werd wereldkundig gemaakt. Het merk stapt officieel de koningsklasse in als motorleverancier, wel moest er nog een geschikt team worden gevonden. In die jacht is Audi uitgekomen bij Sauber. Het Zwitserse team heeft sinds haar intrede al verschillende fabrikanten voorbij zien komen en met Audi wil het een serieuze gooi gaan doen naar de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Gebouw F7.2

Toch is 2026 nog een aantal jaren verderop en op dit moment wordt er stapje voor stapje gewerkt om over vier jaar klaar te zijn. Audi wil de power unit gaan bouwen en ontwikkelen in het eigen Competence Centre Motorsport in Neuberg. Sauber zal verantwoordelijk worden voor de chassis van de bolide en dat wordt gefabriceerd in de thuishaven van het team in Hinwil. Voor Audi staat er een flinke verbouwing te wachten, want er moet een nieuw gebouw van zo'n 3000 vierkante meter uit de grond worden gestampt. De nieuwe ruimte wordt F7.2 genoemd en zal technische ruimtes, een mechanische werkplaats en werkplekken voor ongeveer 60 werknemers bevatten. De uitbreiding moet in 2024 klaar zijn. Een deel van het gebouw zal echter al in maart 2023 operationeel zijn.

F7.2-gebouw

Veeleisend project

"Met het Competence Center Motorsport beschikken we over een ideale basis voor ons Formule 1-project", zo opent Oliver Hoffmann, bestuurslid technische ontwikkeling van Audi. "Audi Neuburg is vanaf het begin ontworpen om de meest veeleisende projecten in de autosport aan te kunnen. Deze vooruitziende blik werpt zijn vruchten af. Met de bestaande faciliteiten konden we onmiddellijk beginnen met het Formule 1-project. De uitbreiding zal de nodige infrastructuur creëren voor de ontwikkeling van onze Formule 1-motoren voor de lange termijn", zo deelt hij een schouderklopje uit aan de weg die een aantal jaren geleden al is ingezet.

Managing director van Audi Formula Racing GmbH Adam Baker voegt daaraan toe: "Het ontwikkelen van een power unit voor 's werelds meest veeleisende raceserie in Duitsland is een geweldige uitdaging