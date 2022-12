Brian Van Hinthum

Vrijdag 2 december 2022 10:13

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton vochten door de jaren heen de nodige intense gevechten uit op de baan. Inmiddels heeft eerstgenoemde coureurs zijn helm aan de wilgen gehangen en kan Hamilton terugkijken op een geweldige rivaliteit, waaruit een mooie vriendschap tussen de twee is ontstaan.

Sebastian Vettel heeft na Abu Dhabi zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Door de jaren heen voerde de Duitser ook de nodige intense gevechten uit met Hamilton. Vooral in zijn Ferrari-jaren probeerde de man uit Heppenheim het vuur aan de schenen te leggen bij de Brit en dat zorgde er ook meermaals voor dat het misging tussen het tweetal. Denk maar aan de doelbewuste crash achter de safety car in Bakoe in 2017.

Artikel gaat verder onder video

Ergens voor staan

Uiteindelijk heeft de Duitser alsnog een hoop respect afgedwongen bij de Mercedes-coureur, zo blijkt. Hamilton organiseerde in Abu Dhabi bijvoorbeeld een feestje om Vettel nog één maal in het zonnetje te zetten met een afscheidsdiner. De man uit Stevenage is dan ook vol lof over Vettel als hij over hem spreekt bij Channel 4. "Hij is één van de coureurs die tenminste ergens voor staat. Ik bedoel maar, welke andere coureurs dan hij staan hier écht voor iets anders dan voor zichzelf? Dat is iets om enorm te waarderen in een mens."

Lovende woorden

De Brit gaat dan ook zijn voormalig collega missen. "Hij zal op de baan gemist worden op de baan. Hij is echter waarschijnlijk wel één van de weinige coureurs waarmee ik over twintig a dertig jaar nog steeds vrienden mee ben. Ik ben enorm dankbaar en vereerd voor de relatie die ik met hem heb. Een man die oprecht achter zijn woord staat, veel integriteit heeft en in het algemeen gewoon enorm aardig en bescheiden is en ook nog eens beschikt over medeleven", besluit hij.