Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 09:43 - Laatste update: 09:47

Op sportief gebied ging het Red Bull Racing in 2022 voor de wind, maar in het jaar dat het Oostenrijkse team enorm succesvol was, moest het wel afscheid nemen van oprichter Dietrich Mateschitz. Oliver Mintzlaff is naar voren geschoven als de verantwoordelijke voor het raceteam en dr. Helmut Marko gaat binnenkort om tafel met de nieuwe topman, om de toekomst van het team te bespreken.

Mintzlaff is geen onbekende binnen Red Bull. Zo was de Duitser verantwoordelijk voor voetbalclub RB Leipzig. Bij het Duitse Bild vertelt Marko als adviseur van Red Bull Racing over de komst van het nieuwe gezicht: "Natuurlijk kende ik hem. Ik wist dat Oliver in Leipzig en New York goed voetbal op de mat wist te leggen. Ik ben geen expert of fan van de sport, maar Dietrich en ik wisselden regelmatig van gedachten over verschillende onderwerpen."

Leiding

Dat een voetbalman nu de leiding over het raceteam neemt, dat vindt Marko geen nadeel. "Onze grootste troef is altijd geweest dat we veel slimme mensen hebben die geen vergadering met de raad van toezicht nodig hebben voordat iets in gang wordt gezet. We zullen zien hoe dat er in de toekomst uitziet. Hoe we ons hiervoor verdelen en welke rol de heer Mintzlaff hierin speelt, zullen we de komende weken bespreken", zo legt hij uit over de toekomstplannen.

Toekomst Red Bull

Even leek het erop of de toekomst van het team op de tocht stond, maar Marko wil aan die onduidelijkheid direct een eind maken. "Ons succes spreekt voor zich. Niemand hoeft zich zorgen te maken dat Red Bull in de nabije toekomst uit de Formule 1 zal verdwijnen", zo bevestigt hij. Het team wist afgelopen jaar na acht seizoenen dominantie van Mercedes het constructeurskampioenschap, maar ook voor de tweede keer achter elkaar de coureurstitel te winnen, en dat smaakt naar meer. "We zijn nog lang niet klaar met onze missie. We willen meer races en titels winnen!", aldus Marko.