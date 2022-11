Verstappen over falende collega's: "Mijn vader is veel verder gegaan"

Jeen Grievink

Max Verstappen is inmiddels twee keer wereldkampioen geworden en weet dat hij dit nooit had kunnen bereiken zonder de hulp en ondersteuning van vader Jos. Veel oud-coureurs hebben geprobeerd van hun kinderen succesvolle rijders te maken, maar weinigen zijn daar in geslaagd. Verstappen denkt te weten waarom het Jos wel is gelukt: "Ik denk dat mijn vader veel verder is gegaan."

Jos was tussen 1994 en 2003 actief in de Formule 1, maar was geen bijster succesvolle coureur. Nadat hij zijn helm aan de wilgen had gehangen, stortte hij zich volledig op de carrière van zoon Max. "Nadat hij klaar was met de Formule 1 wijdde hij eigenlijk de rest van zijn tijd aan mij, om van mij een beter mens te maken en om mij sneller te maken dan hij", zo vertelt Verstappen in gesprek met GQ Magazine. Verstappen zat op zijn tweede al op een quad, reed vanaf zijn vierde in een kart en deed vanaf zijn zevende mee aan officiële competities.

Max denkt dat Jos "veel verder is gegaan"

Al op jonge leeftijd liet Verstappen zien uiterst competitief te zijn. Hij was beter dan veel van zijn generatiegenoten, die dikwijls ook een oud-Formule 1-coureur als vader hadden. Maar waarom slaagden zij niet en Verstappen wel? "Ik denk dat dat vrij eenvoudig is", zo antwoordt de regerend wereldkampioen. "Veel coureurs hebben het geprobeerd, maar ik denk dat mijn vader veel verder is gegaan. Veel oud-coureurs waren zelf goede rijders, maar ze hadden niet echt veel kennis over hoe je een kart moet afstellen of hoe je een motor moet bouwen."

Verstappens waren van niemand afhankelijk

Hij vervolgt: "Ze doen allemaal hun eigen ding om te proberen hun zoon te steunen en ze doen natuurlijk alles om hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar ik denk dat onze manier veel extremer was. Wij deden alles zelf, waren van niemand afhankelijk." Uiteindelijk heeft dit alles Verstappen op 25-jarige leeftijd al twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 opgeleverd.