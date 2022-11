Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 november 2022 14:32

Het IMSA-avontuur voor Giedo van der Garde krijgt een vervolg bij het Franse TDS Racing. De Nederlander was de afgelopen jaren in dienst van Racing Team Nederland, maar dat trok zich voor de laatste race van het seizoen terug.

Van Der Garde kwam vanaf 2018 uit voor Racing Team Nederland. Het team werd gesponsord wordt door Jumbo en Frits van Eerd, maar door de onrustige situatie bij de voormalig topman van de supermarktketen, werd de laatste race in Atlanta overgeslagen. Met het zitje bij TDS Racing kan Van Der Garde zich gaan opmaken voor de eerste race van het seizoen, de 24 uur van Daytona. Vanuit Nederland zal er nog een afgevaardigde de prestigieuze race rijden, want ook Renger van der Zande komt in actie tijdens de klassieker.

'Zin in het nieuwe jaar'

Bij TDS Racing zal Van Der Garde samen met François Heriau en Josh Pierson de kleuren van het Franse team gaan verdedigen. Tegenover De Telegraaf legt Van Der Garde uit: "Ik heb onwijs veel zin in het nieuwe seizoen. TDS is een team dat ik al ken en waar ik nu al een paar jaar mee samenwerk. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met mijn twee nieuwe, jonge teamgenoten. Josh heeft heel veel potentie. Voor een zogenaamde bronzen coureur is François ook nog jong, maar hij heeft al wel de nodige ervaring in langeafstandsraces- en ik denk dat hij heel snel kan worden met de juiste coaching en begeleiding", zo legt hij uit.

De doelstelling is voor Van Der Garde dan ook duidelijk: "Daytona willen we dolgraag winnen. Helemaal nadat we vorig jaar tweede werden op zeven seconden achterstand."