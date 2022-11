Remy Ramjiawan

Maandag 28 november 2022 10:57 - Laatste update: 10:58

Red Bull Racing sloot afgelopen week de verloren zoon Daniel Ricciardo weer in de armen. De Australiër heeft na de mislukte avonturen bij Renault en McLaren even wat tijd nodig om zich opnieuw op te laden en heeft zich daarom gewend tot het oude nest bij Red Bull. Als derde rijder gaat de achtvoudig Grands Prix-winnaar vooral een rol achter de schermen bekleden, al hoeven we niet gek op te kijken als Ricciardo in enkele promotiefilmpjes te zien zal zijn.

Ricciardo nam eind 2018 afscheid van Red Bull Racing om bij Renault zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar een doorslaand succes is het niet geworden. Wel wist de achtvoudig Grand Prix-winnaar het podium tijdens de Grand Prix van de Eifel te pakken. Als onderdeel van een weddenschap moest Renault-teambaas Cyril Abiteboul daarom een tattoo laten zetten. In het avontuur bij McLaren wist Ricciardo op Monza zelfs de overwinning te pakken en ook McLaren-CEO Zak Brown moest een afspraak bij de tatoeëerder gaan maken. Geheel vruchteloos was het allemaal niet, maar de vorm die Ricciardo bij Red Bull had, was bij de andere teams niet te zien. In gesprek met Speedcafe legt de 33-jarige man uit Perth uit waarom hij even toe is aan een bijrol in de Formule 1.

Reserverol

Ondanks dat Ricciardo als reservecoureur is aangesteld, gaat hij er niet vanuit dat hij bij afwezigheid van Max Verstappen of Sergio Pérez daadwerkelijk in de RB19 hoeft te klimmen. Het Oostenrijkse team heeft Liam Lawson klaarstaan en de Nieuw-Zeelander zal worden ingepast bij een afwezigheid van de vaste coureurs. "Voor alle duidelijkheid, ik sta volgend jaar nog steeds niet op de grid. Maar kijk, het is zeker een manier om betrokken te blijven en me de tijd te geven om een stapje terug te doen. En dat is geen geheim voor mezelf geweest", zo wijst hij naar de broodnodige pauze in zijn carrière.

De laatste fase bij McLaren was de druppel die de emmer deed overlopen. "Naarmate de tweede helft van het seizoen vorderde, moest ik gewoon even afstand nemen, mezelf opnieuw opbouwen, een beetje resetten, en ook gewoon de intense liefde ervoor [Formule 1] terugvinden. Want op dit niveau, als je dat niet hebt, dan doe ik geen recht aan mezelf of de mensen om me heen", zo legt hij openhartig uit. Toch wil hij er geen misverstand over laten ontstaan: "Ik zeg niet dat ik het [topvorm] kwijt ben, maar ik ben bang om het te verliezen."

Uitgeput

Ricciardo kreeg zijn debuut in 2011 bij HRT en omschrijft het drukke leven van een Formule 1-coureur. De verplichte nummertjes voor de sponsoren, interviews, televisie- en radio-afspraken en dan is het fitnessschema daar nog niet eens bij meegerekend. Ricciardo over die levensstijl: "Het is een voorrecht, maar ook veeleisend. Ja, we zijn echt goed in wat we doen, maar we zijn ook nog steeds mensen en we worden nog steeds moe, uitgeput, vermoeid. En op dit niveau van sport is dat gevaarlijk - je kunt zelfs niet op 99 procent functioneren. Dus ik was echt bang dat ik niet op mijn best zou zijn als ik nog een jaar zou rijden."