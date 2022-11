Remy Ramjiawan

Zondag 27 november 2022 11:22

Nico Hülkenberg zal de komende maanden vaak in de sportschool terug te vinden zijn in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Duitser werd vorige week aangekondigd als de vervanger van Mick Schumacher, maar moet qua fysieke gesteldheid nog flink wat stappen maken.

Afgelopen dinsdag kwam The Hulk al in actie voor zijn nieuwe werkgever. De Duitser kon eindelijk de VF-22 aan de tand voelen. Ondanks dat Hülkenberg eerder dit seizoen nog voor Sebastian Vettel moest invallen, moest hij na 110 rondjes op het Yas Marina Circuit toegeven dat hij toch wel wat wedstrijdritme miste en dat hij de fysieke eisen ook begon te voelen. Bij Racer legt de Duitser uit hoe hij naar het nieuwe seizoen toewerkt.

Basisprincipes

"Het is niet alleen de nek, maar ook het lichaam - de bilspieren moeten ook veel werken. Het was moeilijk, zwaar, ik voelde wat menselijke aftakeling tegen het einde van de dag, maar dat was te verwachten. Ik heb het eerlijk gezegd beter gedaan dan ik had verwacht, dus dat is goed. Drie maanden hardcore voorbereiding nu", zo verklaart de 35-jarige Duitser na de sessie op het Yas Marina Circuit. Het is volgens hem dan ook even doorbijten: "Het zijn veel van de basisprincipes die je kunt uitzoeken of identificeren en proberen op te lossen voor volgend jaar, wat gewoon tijd bespaart zodat je je, zodra je aan de slag gaat, kunt concentreren op de prestaties."

Kaarten worden opnieuw geschud

Aankomend jaar hoopt Haas de lijn door te zetten, die het dit jaar is gestart. Dit seizoen wist het Amerikaanse team een aantal keren te verrassen. Zo was het team sterk in de openingsfase van het jaar en koos het ervoor om de auto volledig te begrijpen en pas daarna met updates te komen. Een tactiek die ook te maken heeft met het beperkte budget. "Natuurlijk hebben we volgend jaar een nieuwe auto, dus de kaarten worden weer een beetje geschud, dus we zullen zien wat we krijgen als we eenmaal aan de slag gaan", aldus The Hulk.