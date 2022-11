Tickets GP Spanje vliegen over de toonbank: koop hier snel de laatste kaarten

Vincent Bruins

Vrijdag 25 november 2022 16:36 - Laatste update: 16:39

De Grand Prix van Spanje is altijd een groot feest en volgend jaar in juni zal dat geen uitzondering zijn. Er zijn dan ook al ontzettend veel kaarten verkocht in de voorverkoop. Wil jij ook de Formule 1 onder de warme, Spaanse zon bijwonen? Gelukkig kun je nu nog via de GPFans Ticketshop de allerlaatste tickets veiligstellen voor het raceweekend in Catalonië in 2023.

Ieder jaar trekken duizenden Nederlandse fans naar het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló voor de Grand Prix van Spanje. Dat is ook niet zo gek, omdat de spectaculaire races in combinatie met het prachtige weer en de fantastische sfeer dit een zeer populair evenement maakt. Het is bijna uitverkocht, maar gelukkig biedt GPFans nog de allerlaatste tickets. Wees er dus snel bij! Ticketprijzen variëren tussen slechts €153,00 en €472,00, afhankelijk van de gekozen tribune, voor niet alleen de zondag, maar het gehele weekend. Klik hier om je kaarten te bestellen via de GPFans Ticketshop.

Max Verstappen won de eerste Formule 1-race van zijn carrière in Spanje in 2016, toen hij profiteerde van een clash tussen de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Nederlander won daarna zijn tweede Grand Prix in het Iberische land eerder dit jaar. Ook in 2023 zal de nu tweevoudig wereldkampioen proberen de race op Circuit de Barcelona-Catalunya op zijn naam te schrijven. Schreeuw en juich jij Max Verstappen volgend seizoen naar de overwinning?

