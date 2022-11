Brian Van Hinthum

Donderdag 24 november 2022 14:22

Het seizoen van 2022 zit erop en dus is het tijd om terug te blikken op een dominant jaar voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Mika Hakkinen is behoorlijk onder de indruk van de 25-jarige Nederlander en hij vergelijkt hem zelfs met het dominante McLaren-team uit de jaren tachtig, toen Alain Prost en Ayrton Senna de scepter zwaaiden in de Formule 1.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. Een opluchting, nadat sommige fans na twee uitvalbeurten in de eerste drie races de Nederlander al hadden afgeschreven. De RB18 begon echter te draaien en er is daarna nooit meer teruggekeken.

Perfecte race

Het heeft Verstappen uiteindelijk vijftien overwinningen én zijn tweede wereldtitel op een rij opgeleverd. Ook wist hij het record van meeste overwinningen in één seizoen dus aan gort te rijden, al had Verstappen daar wel een aantal extra races voor nodig. Desalniettemin maakte de Nederlander grote indruk op Hakkinen, die erover schrijft in zijn column voor Unibet. "Deze race was gewoon perfect voor Max en het onderstreepte wat voor briljante prestatie hij en Red Bull dit seizoen geproduceerd hebben."

Vergelijking met McLaren

De Finse analist trekt daarnaast een vergelijking met twee legendes van de sport. "Iemand wees mij erop dat in 1988 Alain Prost en Ayrton Senna vijftien van de zestien races wisten te winnen voor McLaren. Dat Max dat in zijn eentje weet te doen, is behoorlijk indrukwekkend. Hij heeft snelheid en consistentie. De auto is dit jaar het hele seizoen snel geweest en vanaf het moment dat ze langs de kleine betrouwbaarheidsproblemen heen kwamen aan het begin van het seizoen, is het ongelofelijk geweest."