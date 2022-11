Brian Van Hinthum

Donderdag 24 november 2022 12:17

Lewis Hamilton heeft wel eens vaker aangegeven dat hij niet zo gek is op autorijden buiten zijn Formule 1-wagen om. Toch weet de Britse coureurs af en toe nog wel eens wat tijd en zin te vinden om leuke dingen te doen met een 'gewone' auto en dat levert in dit geval mooie beelden op van de zevenvoudig wereldkampioen

Hamilton is één van de voorste gezichten van het snelste autocircus ter wereld, maar ironisch genoeg houdt de Britse coureur zelf helemaal niet zo van het normale autorijden. De man uit Stevenage heeft al wel eens toegegeven dat hij het liefst een chauffeur laat rijden als hij zich moet verplaatsen. "Ik ben - eerlijk waar - de beste passagier. Als ik rijd, dan is dat wanneer ik mijn ouders ga bezoeken. Ik heb een oude Mini Cooper, die lijkt op de auto van Mr. Bean. Ik neem die dan mee richting de plaats waar ik ben opgegroeid. Ik rijd dan langs mijn eerste school en mijn eerste huis. Niemand verwacht mij in die auto, dat is zeker", gaf hij eerder al toe.

Driften en scheuren

Toch weet Hamilton zo nu en dan alsnog de weg richting het stuur buiten het circuit te vinden en dat heeft hij ook deze week gedaan. De zevenvoudig wereldkampioen post een speciale video op zijn Instagram waarin hij losgaat met een Nissan Skyline R34 GT-R, niet de minste auto. De Japanse traditionele sportauto's zijn de laatste jaren behoorlijk in populariteit gestegen en vaak gaan ze dan ook voor enkele tonnen over de toonbank. Hamilton heeft er in ieder geval eentje in bezit en hij weet er leuke dingen mee te doen.