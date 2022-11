Remy Ramjiawan

Woensdag 23 november 2022 17:27

Woensdag werd bekend dat Daniel Ricciardo terugkeert naar het team waar hij zoveel succes mee heeft weten te behalen, Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team heeft niet zomaar gekozen voor de diensten van de 33-jarige Australiër, vooral in de ontwikkeling van de auto gaat Ricciardo een grote rol gaan spelen.

Red Bull Racing zit dun in de spoeling van de reservecoureurs. Mochten Max Verstappen of Sergio Pérez een wedstrijd moeten laten schieten, dan zal Liam Lawson instappen als vervanging. De Nieuw-Zeelander heeft echter geen wedstrijdervaring in de koningsklasse en dus lijkt het een slimme keuze van Red Bull te zijn om Ricciardo achter de hand te houden. Toch wijst teambaas Christian Horner op andere werkzaamheden voor de voormalig McLaren-coureur en op de website van het team geeft hij tekst en uitleg.

Artikel gaat verder onder video

Diversifiëren

"Het is geweldig om Daniel terug te brengen in de Red Bull familie. Hij heeft een enorm talent en een briljant karakter; ik weet dat de hele fabriek enthousiast is om hem thuis te verwelkomen", zo opent de teambaas over de aankondiging. Over het werk dat Ricciardo zal gaan uitvoeren, vertelt Horner: "In zijn rol als test- en derde rijder zal Daniel ons de kans geven om te diversifiëren, te helpen bij de ontwikkeling van de auto en het team te helpen met zijn ervaring en kennis van wat er nodig is om te slagen in de Formule 1."

OOK INTERESSANT: Hoe Ricciardo via Red Bull Racing wil terugkeren als vaste coureur

Daniel Ricciardo & Christian Horner

De eerste run bij Red Bull Racing was een succesvolle periode. Uiteindelijk wist Ricciardo zeven zeges bij te schrijven in dienst van de Oostenrijkers. Daar moet gezegd bij worden dat Red Bull destijds niet over de dominante auto beschikte. Daar waar Ricciardo bij McLaren moeite had om het goede gevoel met de auto te vinden, heeft de achtvoudig Grand Prix-winnaar in het verleden wel het uiterste uit de wagens van Red Bull weten te persen. De conclusie van Horner: "We zijn erg blij om weer met Daniel samen te werken en kijken uit naar alles wat hij het team in 2023 zal brengen."