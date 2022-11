Jeen Grievink

23 november 2022

Red Bull Racing gaat de consequenties van het overschrijden van de budgetcap zeker voelen, zo is Dr. Helmut Marko overtuigd. De miljoenenboete is pittig, maar de verminderde tijd in de windtunnel doet Red Bull pas echt pijn. "Schat dat we twee tot vijf tienden per ronde verliezen", aldus de 79-jarige Oostenrijker.

Een boete van 7 miljoen dollar en 10 procent minder tijd in de windtunnel; dat is de straf die Red Bull Racing van de FIA opgelegd kreeg, nadat het de budgetcap vorig jaar had overtreden. Hoewel de regelementen omtrent het uitgavenplafond nogal onduidelijk zijn en Red Bull vindt dat het bepaalde uitgaven prima kan verantwoorden, besloot het toch niet in beroep te gaan tegen de straf. Marko legt uit waarom zijn renstal zich heeft neergelegd bij de opgelegde sancties van de FIA.

Red Bull accepteerde straf om juridische strijd te voorkomen

Volgens Marko zullen de financiële reglementen verder worden uitgewerkt in de nabije toekomst, om onduidelijkheden en mazen in de wet te voorkomen. "Ja, er zullen verbeteringen komen", zo zegt hij bevestigend in gesprek met het Oostenrijkse LAOLA1. Maar als de huidige regels nog niet optimaal zijn, waarom probeerde Red Bull dan niet op z'n minst om een straf af te wenden? Volgens Marko heeft dit alles te maken met het feit dat het een langlopend juridisch proces zou worden. "We accepteerden de boete, omdat we een mogelijke juridische strijd van een jaar wilden voorkomen", zo zegt hij.

Straf kost Red Bull twee tot vijf tienden per ronde

Red Bull maakt de miljoenenboete dus 'gewoon' over naar de FIA en zal daarnaast belangrijke windtunneltijd inleveren voor de ontwikkeling van haar 2023-auto. Dat laatste gaat volgens Marko erg veel pijn doen. "Ik ben het eens met Christian Horner (teambaas Red Bull, red.), die sprak van een 'draconische straf' en schat dat we twee tot vijf tienden per ronde verliezen. De sleutel zal zijn om nog efficiënter te werken om het nadeel te compenseren", zo zegt hij.