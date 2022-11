Piastri trapt F1-loopbaan af in en blikt vooruit: ''Dit is de eerste bouwsteen daarvan''

Jorn Schonewille

Dinsdag 22 november 2022 19:44

Oscar Piastri heeft vandaag zijn eerste dag als McLaren-coureur gereden. De Australiër was het middelpunt van een soap die weken duurde tussen McLaren en Alpine. Inmiddels is al enige tijd duidelijkheid over zijn toekomst en die toekomst is vandaag in gang gezet met een testdag voor zijn nieuwe team.

Tijdens de post-season testdagen in Abu Dhabi was Piastri maar al te blij. De soap heeft zonder twijfel een nadelig effect gehad op de jongeling. Een zitje bij Alpine was gereed voor hem en de Franse renstal maakte zijn komst zelfs al wereldkundig. Zover kwam het nooit, want door het lange wachten van Alpine had Piastri inmiddels al hele andere plannen. McLaren en Piastri waren achter de schermen al in gesprek.

Artikel gaat verder onder video

Bouwstenen voor succes

Piastri stapte vandaag voor het in de auto van zijn team van volgend seizoen en dat bezorgde hem ''een cool gevoel''. De Australiër geeft aan dat de verschillen tussen een volledige testdag en als rookie mee mogen doen aan een vrije training groot zijn. Piastri ziet testdagen als deze als bouwstenen voor een succesvol jaar en geeft aan dat hij een heel positief gevoel heeft bij de auto.

Tijden onbelangrijk

De rondetijden tijdens testdagen zijn niet relevant omdat bijvoorbeeld niet bekend is hoeveel benzine teams aan boord hebben tijdens een ronde. Piastri laat weten dat hij andere dingen dan ook veel belangrijker vindt tijdens dit soort dagen: ''Ingenieurs leren kennen, monteurs ontmoeten en gesprekken voeren met teamgenoten is veel waardevoller.''