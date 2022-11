Brian Van Hinthum

Het 2022-seizoen zit erop en Red Bull Racing heeft beide kampioenschappen weten op te strijken. De Britse teambaas denkt dat zijn team - als zijnde een energiedrankjesfabrikant die de traditionele teams het leven zuur maakt - een gevoelige snaar heeft geraakt bij de concurrentie. Wél verwacht hij dat Mercedes en Ferrari van plan zijn om volgend jaar hard terug te slaan.

Hoewel het niet het meest rustige seizoen voor Horner en Red Bull is gebleken met zaken als de budgetcapsoap en het gedoe tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, om maar een paar voorbeelden te noemen, zal er uiteindelijk toch met veel tevredenheid worden teruggekeken op dit dominante jaar. De Oostenrijkse formatie wist zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken.

Concurrentie gaat terugslaan

Horner denkt dat het wringt in Maranello en Brixworth en dat zij de dominante vertoning van Red Bull meenemen als motivatie de winter in. "Wanneer je zeventien races wint en doet wat wij gedaan hebben, kun je je wel voorstellen dat we onze tegenstanders pijn gedaan hebben. Ik weet zeker dat ze nog meer motivatie hebben om volgend jaar weer de strijd aan te gaan. Zij [Mercedes en Ferrari] hebben elk teams van hoge kwaliteit, je kunt echt niets voor lief nemen", citeert Motorsport.com de Britse teambaas.

Veel winnen

Volgens Horner is het duidelijk: als je veel wint en domineert, wordt je al snel gehaat. Hij krijgt de vraag waar het team zelf nog mee kan leren. "Je leert altijd, zulke problemen kom je altijd tegen. Hoe hoger het niveau is dat je aantikt, des te scherper worden de messen. Dat hebben we dit jaar wel gevoeld. De snelste manier om heel impopulair te worden in de paddock is door veel te winnen en dat constant te doen. We zijn een aftakking van een energiedrankenmerk en racen tegen OEM’s en historische merken. Dat zit onze concurrenten natuurlijk niet lekker", besluit hij.