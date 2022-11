Sam Hall & Lars Leeftink

Maandag 21 november 2022 17:11 - Laatste update: 17:15

Daniel Ricciardo heeft bevestigd dat alleen een "onvoorziene" complicatie hem ervan zal weerhouden om in 2023 bij Red Bull aan de slag te gaan. De Australiër zit nu zonder team na zijn laatste optreden voor McLaren tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Door zijn wens om terug te keren in de sport bij een team dat competitief is, overwoog hij een reserverol bij zowel Mercedes als Red Bull. Helmut Marko leek tijdens het weekend in Abu Dhabi te bevestigen dat er een deal was getekend. De Oostenrijker krabbelde echter al snel terug, en ook teambaas Christian Horner bevestigde dat er nog geen deal is getekend met Ricciardo.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull verslagen in de pitstraat: McLaren noteert snelste pitstop van 2022

Reactie Ricciardo

Ricciardo ontkende in Abu Dhabi ook dat er al een deal is afgerond, maar de Australiër geeft wel toe dat het niet lang meer zal duren en er gekke dingen moeten gebeuren. "Het komt dichtbij. Ik kan eerlijk zeggen dat, tenzij er iets onvoorzien gebeurt, het volgend jaar gaat gebeuren." Ricciardo's rol zou echter niet die van een normale reservecoureur zijn, omdat de 33-jarige niet naar alle 24 races wil reizen. "Ik kan zeggen dat de rol die ik zal hebben niet voor 24 races zal zijn. Als ik er 24 races zou zijn, dan zou ik waarschijnlijk op de grid staan om te racen. Ik wilde duidelijk maken dat ik nog steeds betrokken zal zijn, maar ik heb persoonlijk wat tijd nodig. Weg van het reizen en alles."

Bezoeken

Gevraagd naar welke races hij zou willen bijwonen in 2023, zei Ricciardo zonder aarzeling: "Vegas, zeker. Ik zal mezelf uitnodigen om naar Vegas te gaan. Zelfs als het team dat niet doet, zal ik er zijn. En ja, Australië. Sommige zijn zeker no-brainers. Ik zal er nog steeds zijn bij een handvol, maar het zal niet meer dan een dozijn aan races zijn."