Brian Van Hinthum

Maandag 21 november 2022 14:30

De familie Verstappen kenmerkt zich door de typische vechtersmentaliteit en dat heeft ook Max Verstappen uiteindelijk gebracht waar hij nu terecht is gekomen. Wél zijn er de nodige verschillen tussen vader Jos Verstappen en zoon, zo geeft Verstappen senior zelf aan. Hij legt uit wat die verschillen zijn.

Natuurlijk gebeurde er een hoop in Brazilië en dat heeft ook bij vader Jos zo de nodige uitwerking gehad, geeft hij toe in gesprek met De Limburger. "Ik ben dan niet te genieten en er de hele week mee bezig. Zo zit ik in elkaar. Max werd afgeschilderd als de boeman, terwijl dat onterecht is. Als mijn vrouw dan iets tegen me zegt, hoor ik dat niet. Zó druk ben ik ermee. Dat zal ook altijd zo blijven. Ik twijfelde of ik wel naar deze race zou komen, maar ben toch maar in het vliegtuig gestapt. Maar we gaan het toch niet de hele tijd over Brazilië hebben, hè", vraagt hij de interviewer.

Karakter Verstappen

Dat gebeurde dan ook niet en men gaat in het interview verder over de karakters binnen de familie Verstappen. "Dat zit in de familie. Zo zitten we in mekaar. Als we iets doen, dan moet daar alles voor wijken. Alles moet honderd procent. Dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties. Kijk wat in Brazilië is gebeurd. Soms trekt die manier van leven en werken je ook omlaag. Maar het is wel waarom Max zo goed is. Zo is hij groot geworden. Al heeft hij een iets ander karakter", zegt de voormalig Formule 1-coureur.

Verschillen Max en Jos

De Nederlander legt uit waar die verschillen hem in zitten. "Hij is liever. En hij is meer onder controle. Ik was vroeger veel extremer, maar Max is in de basis een heel leuk en lief ventje. Hij heeft een klein hart", geeft de vijftigjarige Verstappen toe. "Maar gaat de helm op, dan is het een leeuw. Duw Max niet in een hoek, want dan ontploft hij. Dat heb ik ook, maar dat maakt hem ook zo extreem goed", besluit Verstappen senior.