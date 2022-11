Brian Van Hinthum

Toto Wolff en Mercedes kunnen na een lastig seizoen eindelijk afscheid nemen van de W13, de bolide waarmee de totale dominantie van Mercedes na vele jaren eindelijk doorbroken werd. De Oostenrijker krijgt de vraag of hij het mislopen van het kampioenschap vorig jaar lastiger vond of dat hij meer moeite had met dit teleurstellende jaar.

Het nieuwe Formule 1-tijdperk qua aerodynamica is totaal niet geworden wat het team van Mercedes ervan had gehoopt. Lange tijd hadden de Zilverpijlen grote moeite om überhaupt mee te kunnen doen met de teams vooraan, maar in São Paulo wist het team van Mercedes na een seizoen lang zwoegen en de W13 leren begrijpen toch nog een kleine kers op het lastige jaar te zetten door een ijzersterke één-twee te boeken op het circuit van Interlagos. George Russell kwam als eerste over de streep, met Lewis Hamilton in zijn kielzog.

Abu Dhabi 2021

In Abu Dhabi was het echter weer een lastige middag voor Wolff en zijn team en dus krijgt de Oostenrijker de vraag waar hij meer moeite mee heeft. Het ternauwernood mislopen van de titel in 2021 of het kansloze 2022-seizoen? "Vorig jaar, zonder enige twijfel. Vorig jaar was sterk. Hoe het toen eindigde in een aantal luttele seconden, dat is het vooral. Het was buiten onze controle om. Het was de eerste keer sinds ik volwassen ben dat ik de controle verloor. In mijn gerechtigheidsgevoel ging het tegen mijn waarden in", klinkt het stellig.

Steeds meer problemen

Dat was allemaal dit jaar wel anders. "Dit jaar hadden we niet zoveel pieken in de emoties, we wisten vanaf het begin dat de auto simpelweg niet goed genoeg was. Langzaam maar zeker begonnen we het beter te begrijpen. Steeds kwamen er echter meer problemen bij en begonnen we door te krijgen dat de auto niet goed was. Uiteindelijk moesten we ons focussen op bepaalde circuits en de schade beperken op lastigere circuits als Abu Dhabi. Nu lag het aan ons, vorig jaar niet", besluit de Oostenrijker.