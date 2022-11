Zo reageert de internationale pers na de GP van Abu Dhabi: "Sport mist gevecht vooraan"

Remy Ramjiawan

Maandag 21 november 2022 09:52 - Laatste update: 09:54

Met het vallen van de vlag in Abu Dhabi, zit het Formule 1-seizoen erop. Max Verstappen wist als tweevoudig wereldkampioen de zege naar zich toe te trekken en Charles Leclerc kwam als tweede over de streep en bevestigde daarmee zijn positie als vicekampioen. Sergio Pérez was op jacht naar het plekje van de Monegask, maar moest zijn meerdere erkennen in de Ferrari-coureur.

De race op het Yas Marina Circuit was niet een spektakelstuk zoals we een aantal keren dit jaar hebben gezien. In Abu Dhabi werd het vooral een tactisch steekspel, waarin bandenmanagement een sleutelrol zou gaan spelen. Niet alleen voor het podium werd geknokt, ook de inmiddels gepensioneerde Sebastian Vettel liet nog een keertje zien dat hij niet zomaar een viervoudig wereldkampioen was geworden. Mercedes kon de lijn die het in Brazilië had opgepakt, niet doorzetten in de laatste Grand Prix van het jaar. GPFans doet een rondje langs de internationale pers voor de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

Bild: "Verstappen superieur"

Het Duitse Bild heeft zich gefocust op de strijd om plek twee, maar deelt ook de complimenten uit aan Verstappen. De Nederlander was in de ogen van het Duitse medium superieur, nadat de startlichten op het Yas Marina Circuit uitgingen. "Wel zal zijn teamgenoot iets meer frustraties hebben, omdat het hem niet lukte om naar de tweede plek te klimmen. Het team koos voor de tweestopper, daar waar Leclerc het bij één enkele stop hield. Pérez kwam simpelweg een paar ronde tekort en dan had hij Leclerc kunnen inhalen, maar hij moet nu genoegen nemen met P3."

Sergio Pérez & Christian Horner

The Guardian: "Sport mist gevecht vooraan"

"Max Verstappen won de seizoensfinale met dezelfde dominante, centimeter-perfecte uitvoering die zijn tweede kampioenschap allang veiligstelde, maar het was opnieuw een overwinning die alleen maar benadrukte hoezeer de sport een echt gevecht vooraan de grid mist", zo opent het Britse The Guardian. Voor het gebrek aan concurrentie wijzen de Britten naar Mercedes. Het team wist in Abu Dhabi niet te imponeren. "Lewis Hamilton kan niet wachten om de W13 te parkeren, die ook op het Yas Marina Circuit de brui eraan gaf met nog drie ronden te gaan", zo sluit de krant af.

Lewis Hamilton

La Gazzetta dello Sport: "Leclerc vocht voor eerherstel"

Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zoomt men vooral in op de prestaties van Ferrari en het gebrek aan slagkracht, om echt het titelgevecht met Red Bull Racing aan te gaan. "Charles Leclerc vocht om de tweede plek in het klassement en dat ging vooral om eerherstel. In Bahrein kwam Ferrari nog sterk uit de startblokken, in Australië werd dat doorgezet en daardoor was iedereen in de veronderstelling dat het dit jaar om het kampioenschap kon gaan vechten met Max Verstappen en Red Bull Racing", zo wijst de krant naar het vele werk wat nog verzet moet worden. Vooral na de zomerstop zag de krant het verval van Ferrari, precies op het moment dat het Oostenrijkse team begon toe te slaan.

Charles Leclerc & Sergio Pérez

Marca: "Verstappen liet Pérez niet door in de eerste bocht"

Bij het Spaanse Marca hangt het idee dat Max Verstappen zijn teamgenoot iets beter kon helpen. "Verstappen ging er met de zege vandoor en liet Checo niet langszij komen. Uiteindelijk eindigt hij als derde en daardoor loopt hij de tweede plek in het kampioenschap mis, enigszins in de war door de strategie van Red Bull", zo vindt de krant dat Red Bull de plank heeft misgeslagen op het gebied van de strategie. Ferrari kende dit jaar enkele strategische missers, maar met de tactiek in Abu Dhabi zat het wel goed. "Ze gaven Charles een eenstop-strategie en daarmee wist hij P2 veilig te stellen en daarmee Checo achter zich te laten. Verstappen liet hem [Pérez] ook niet langszij komen in de eerste bocht, terwijl hij het wel had kunnen doen, toen de twee naast elkaar zaten", aldus de Spaanse krant die meer verwacht had van Verstappen.